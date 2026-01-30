上人開示：感恩護理白衣大士 聞聲救苦利益人群

台北慈濟醫院護理人員，今天早上與上人分享，科技結合醫療的展現，以目前院內資訊系統來看，完全去除紙本作業，全面改為電子化，同時透過 AI系統，協助醫護縮短作業時間，不只為護理人員，打造友善職場，也帶給患者帶來，更安全的醫療環境，上人也肯定護理的價值。

忙碌的巡房工作，是日常風景，加上全台醫護人員，人力吃緊，在高壓、長時間的工作之下，善用AI智慧科技，是解方之一。台北慈濟醫院護理長|廖金蓮：「整年整理下來的節省下來的時間，相當於可以節省，1.45個護理人力的進行，那我們節省下來這些時間跟人力，讓同仁可以實際的，去臨床的照顧我們的病人。」

廣告 廣告

台北慈濟醫院社區暨長照服務部副主任｜李孟蓉：「把這些民眾當成一個家人的照顧，不管是說在身心靈的部分，在家裡的部分，甚至連結到日照的部分。」

從台北慈濟醫院來看，光是平日，一天門診量，能達到4700人次，容納約700位、住院病患，如何兼顧醫療品質與患者照護，他們從做中學。台北慈濟醫院護理部主任｜吳秋鳳：「科技的模式去創造一些工作簡化，讓我們同仁，能把更多的時間花在專業上，那怎麼樣透過自主排班，跟彈性的一個工時，讓他們可以去安排跟家人，或是自己的一個生活計畫，那再過來很重要就是 對待的友善，那對待友善 其實，上人的感恩尊重愛 其實就展現在這裡。」

證嚴上人開示｜：「我對護理 真的很尊敬 也很感恩，因為視同 觀世音菩薩，這樣的尊敬，這叫作 白衣大士 ，白衣大士 叫作 觀世音菩薩，因為觀世音菩薩現身，他都是以白衣的(樣子)來現身人間。」

守護健康最前線，社區長照服務部、護理部醫護人員，站出來打造友善職場，不只是身心靈，達到最佳平衡，也提升患者照護，更因為資訊系統導入，取代過去紙本作業，減少環境成本。台北慈濟醫院護理部督導| 蔡碧雀：「環保講ESG 那也希望就是，我們每年把這些省下來的紙，可以減少一些碳的排放量，那所以我們這樣，每年可以減少9公噸的排放量，那也減少我們所有人工的作業。」

台北慈濟醫院護理長 |沈雅琳：「自主排班跟我的排班 相似度下來，其實是高達九成 另外，可能就是覺得沒有變動這樣子，所以在自主排班，可以讓護理師們的生活，跟臨床工作可以達到一個平衡。」

證嚴上人開示｜：「立志於護理不是說 我是讀護理，我就是有這個技能 可以救人， 為了生活 所以我要就職 不是，是為了 我們人人都有一個，如何服務人生的價值 去付出，所以說 減輕人的苦 守護人的生命，給他心身健康 對家庭 對社會有貢獻，可見護理是多麼地高價值。」

更多 大愛新聞 報導：

還原骨位暢通氣血 有效緩解偏頭痛

走過荒蕪十年 獅子山農業復甦新起點

