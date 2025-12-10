上人開示：感恩醫護悲智雙運 解脫病苦濟蒼生

上人歲末行腳，今天已經第23天，這幾天在新店靜思堂，一大早，台北慈濟醫院科室輪流分享，人文為基底，醫術、照護再升級，今天接連帶來獲獎好消息。

台北慈院神經外科醫師 戴伯安：「那我們現在大部分都是，請放射科醫師，幫我們做電腦斷層 ，然後定位去扎。」

聽神經瘤，壓迫到顏面神經，傳統手術，開刀切除，卻會造成永久性耳聾，如今有了立體定位放射手術，避免掉了種種後遺症。

台北慈院神經外科醫師 戴伯安：「那我們現在因為有，立體定位放射手術以後，我們比我們的前輩要幸運很多，我們就不用跟它拚命了，因為這種良性的瘤，我們跟它和平共處就好了。」

台北慈院神經外科主任 徐賢達：「這個品質認證通過以後，它要開記者會 順便要頒獎。」

台北慈院神經外科團隊，陣容堅強，疾病照護品質榮獲肯定。

台北慈院神經外科主任 徐賢達：「品質認證是很重要的，因為它可以讓我們的，急診評估到再入院率 都可以穩定，可以讓我們每一個病人需求，都會被細心照顧，會形成一個良善的循環，陪伴病人和家屬，照護的流程 急診介入，還有團隊反應 是受到一個很大肯定。」

肯定再肯定，佳績頻傳，院長也有好消息。

台北慈院院長 趙有誠：「那我們去參加SNQ(國家品質標章)，的競賽，那昨天去評非常多的，40幾個都是院長教授，那是得到銀獎，但這一屆沒有金獎，最好就是銀獎。」

證嚴上人開示 ：「我看 鑽石獎 ，鑽石 應該也不為過，不過我們不用很驕傲，對病人 都能得到了解脫之苦，那就是最好的獎，真的是很感恩我們的醫生，就是很誠意，最近我都一直在說，誠意 盡心力，我想這就是最好的。」

以病為師，更要懂得視病如親，慈濟醫療人文，雙軌並行。

