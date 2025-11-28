上人開示：慈善教育之愛 重建緬震災區帶來希望

上人行腳，各地志工都來見面，其中緬甸慈濟志工，也帶著曼德勒孔教學校、總校長「杜鴻昌」等人拜會上人，感謝慈濟在今年緬甸強震、伸出援手。回顧當時，因為慈濟人、都聚居在仰光，離重災區、曼德勒，開車就要8個半小時，因此、有台灣慈濟志工，主動提供自家、位於曼德勒的工廠，成為臨時據點，而這個地方，也將在未來、正式成為慈濟據點。

跨越2500公里，從緬甸來台灣，道感謝。緬甸曼德勒孔教學校總校長 杜鴻昌：「這次328地震，慈濟的大愛就在，我們的學生 老師 家長之中，就埋下了一顆種子，現在已經慢慢地感受到，慈濟的大愛無疆這一塊。」

證嚴上人開示 (2025.11.27)：「華語文在任何一個國家落實教育，我都很感動 也是很感恩，所以很感恩，感恩校長 董事長 大家用愛的付出，真的是感恩。」

因緣要回朔到今年 3月28號，緬甸發生地震矩規模7.7強震，一夕之間，造成屋倒、人員傷亡。而當地規模最大的華校，緬甸曼德勒的孔教學校，四個校區，也受災嚴重。緬甸曼德勒孔教學校總校長 杜鴻昌：「(慈濟)夜以日繼地，幫我們搭建這個簡易教室，我們認為是不可能的事情，可是在慈濟志工努力下，在六月二號 我們終於可以，正常地恢復上課。」

慈濟人在災後展開行動，從物資發放、醫療義診，到簡易教室、簡易屋的建設，陪伴居民生活，慢慢恢復正軌，而重要據點，是由台灣志工、發心提供。慈濟志工 洪秀梅：「曼德勒有一個這個工廠很大，現在空了 因為我們工廠，目前搬到仰光去，你們是不是要來用，可以作賑災用，那因為之前法鼓山也來用過了，那花蓮慈濟就說 好，他們就開始去看 去探，就給他們開始去使用。」

因為慈濟志工，大部分都居住在仰光，與當時受災的曼德勒地區，光是開車就要8個半小時，這個空間，就成了志工動員的定心丸。緬甸慈濟志工 溫斯郎：「我們也發揮這個(功用)，簡易屋才有辦法在那麼短，2個月 3個月的時間，就蓋了200多間的簡易教室，我們就志工的活動，因為有一個點，所以我們在整個推動上，就非常地順利。」

證嚴上人開示 (2025.11.27)：「其實不管在哪一個國家，有華人的地方，應該都要有華人的教育，因為呢 我們的文字，每一個字都很有內涵，所以華人的文字，真是很美 很有意義。」

為緬甸學子們重拾教育的希望，而未來在當地，也將成立慈濟據點，有七位志工常駐，可望成為當地最有力的依靠。

