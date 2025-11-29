上人開示：慈悲願跨越國界 大愛回饋佛鄉尼泊爾

慈濟人的腳步、遍及各國，在佛陀故鄉、尼泊爾，藍毘尼興建慈濟園區，有望明年正式啟用。另外佛陀成長地、毘羅衛，也即將動土蓋大愛村，期盼改善茅草屋民眾的生活。近期返台的尼泊爾團隊志工，今天到台中，和上人見面，報告計畫進度。

歷經七個月工程，藍毘尼慈濟園區，結構體完成，跨越國界的慈悲大願，逐漸成形。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「有我們的靜思堂，有我們的醫院 有我們的學校，努力之下 我們希望明年，(慈濟)60周年可以啟業。」

於此同時，在佛陀成長的土地，迦毘羅衛，貧民只能居住在簡陋茅草屋，大愛村興建工程，即將在這裡動土。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「這裡就是有一個社區中心，想說這裡是不是有一個幼兒園，還有社區的培訓班。」

上人行腳台中，溫馨座談，透過簡報，了解目前在尼泊爾佛陀故鄉，各項計畫推動進度。證嚴上人開示 ：「也是很肯定 也是很用心，所以說 只要我們大家去關心，用愛 慢慢也已經做出了效能，那個效果出來。」

來自馬來西亞、新加坡等地志工團隊，在尼泊爾當地持續付出，上人特別表達感恩。證嚴上人開示 ：「只要有心 有願，要轉變那個地方 這個國家，不是有困難 總是大家共同用心，想要做 就對了。」

回歸佛陀故鄉，慈濟為當地貧苦民眾，一步一步，點亮希望未來。

