上人開示：精進醫療守護生命 傾全力為人間付出

上人行腳台中，台中慈濟醫院醫療團隊，把握上人離開台中前的晨光時間，跟上人分享，關於治療血液疾病患者，這幾年的醫療成果和努力方向。院內設置了骨髓移植病房，有專業的移植團隊，提升更好的照護。目前持續往異體造血幹細胞移植、半相合移植努力，精進醫療，希望能救治更多患者。

送上花束，祝福鄭女士重生，從四川嫁來台灣，2019年診斷出再生性不良性貧血，需要定期輸血，在慈濟造血幹細胞中心配對成功，移植後恢復健康。患者 鄭女士：「經過李醫師 長時間細心的治療，直到換完骨髓 換完骨髓後，我身體恢復得很好，沒有一點排斥反應。」

台中慈濟醫院血液腫瘤科主任 李典錕：「那她現在可以在家裡面，照顧她的 跟她丈夫一起生活，不用輸血。」

就算面對棘手的血液疾病患者，醫療團隊始終不放棄，這幾年除了自體造血幹細胞移植，持續往異體造血幹細胞移植、半相合移植而努力。台中慈濟醫院血液腫瘤科主任 李典錕：「現在我們在突破，就是做半相合移植，一半合要做移植，其實難度特別高。」

醫療精進不懈，守護生命多了一分溫暖。志工 呂清音 罹患梅尼爾氏症，替她治療的醫師 周一帆，恰好是她從前陪伴的醫學生。慈濟志工 呂清音：「因緣實在是非常地特別，想不到二十幾年前，我帶的孩子 二十幾年後，他已經可以照顧我們，這種懿德媽媽 而且是無微不至。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「永遠把病人擺在心頭，永遠把這一分愛 實際擺在心頭，這個自然我們就會做出不一樣的，那一分醫療的感動。」

證嚴上人開示 ：「很感恩啊 我們醫療在台中，可以幫師父照顧大家的健康，大家的生命 最重要 就是要健康，有健康的生命 我們要為人間付出。」

專業又有溫度的醫療，持續守護生命。

