上人開示：職志合一醫病醫心 拔苦予樂度化眾生

上人行腳台中靜思堂，今天上午主持歲末祝福。台中慈濟醫院5百多名醫護人員，以及人醫、慈警和志工共1千1百多人參加，善念共振。台中慈濟醫院今年有8同仁培訓受證，其中2人是物理治療師、廖玟玲和邱婉嫣。她們都是年輕媽媽，忙於事業和家業同時，也不忘投入愛心志業，幫助別人。上人勉勵醫護人員、要把佛法帶入醫療，救命也救心。

當醫療遇見了佛法，開啟了不可思議的因緣。11歲的曾盼儒，是一名先天重度聽障的孩子，原本聽不到聲音的她，在台中慈濟醫院、接受雙耳的電子耳手術，開啟聽覺大門，學習成長快速，不但多次榮獲鋼琴比賽的獎盃，也拿下全國聽障口語演講和作文競賽的冠軍，成為今年總統教育獎得主。醫護人員的愛，成為日常。 受證委員的廖玟玲，在台中慈濟醫院、擔任18年的物理治療師，她和先生從職場同仁、到牽手步入禮堂，如今一家四口的幸福家庭，美好生命、都在慈濟大家庭。 台中慈濟醫院物理治療師廖玟玲：「 我先生他就先去培訓(慈誠)了，今年剛好先生也很支持(我培訓)，其實(我)2個小朋友也都還小，就是也是很感恩他(先生)，照顧2個小朋友的責任，我覺得這(培訓)可以讓我們就是，在工作的過程當中，甚至可以更融入自己的身心。」

同為物理治療師的邱婉嫣，這位初為人母的年輕媽媽，決定同時打拚事業、家業和志業。 台中慈濟醫院物理治療師 邱婉嫣：「 有了小孩之後，你(人生)思考的層面深很多，然後對於人生會有很多疑問，在上人的法裡面，可以找到很多很感同身受的答案。」

台中慈濟醫院職志合一、已經受證的醫護人員，超過2百人。復健醫學部主任蔡森蔚，自己受證慈誠和委員，也鼓勵同仁加入 助人行列。 台中慈濟醫院復健醫學部主任 蔡森蔚：「 大家一起努力幫上人，把這個地方顧好，讓病人進步這最重要，女眾(受證)的話 我們就跟同仁，結緣旗袍(贊助金) 男眾(受證)，我們會結緣一個手機包，也鼓勵同仁 我們一起進入，這個慈濟的大家庭。」

證嚴上人開示：「 一路下來，一直感覺是人人共同一心，同樣個動作 同樣的整齊，我打從內心感恩 感動，這種萬眾一心，這很不簡單。」

深情醫病間，醫護人員搶救生命同時，也把慈濟法脈、開枝展葉。

