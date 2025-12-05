上人開示：良醫良能守護生命 台灣以善以愛為寶
上人行腳，昨天回到新店靜思堂，而今天一早，台北慈濟醫院的心臟外科團隊，就來和上人分享臨床狀況、最新技術以及行醫反思。不過特別的是，也有醫師分享去光復救災的心得，用心感受災民之苦。
台北慈院心臟血管科醫師林雙金：「我們一桶一桶的把泥巴鏟出來，然後是一台一台車 把它推出去。」
脫下白袍，扛起鏟子，台北慈濟醫院的醫師，在光復鄉災後的9月底，化身鏟子超人挺進災區。台北慈院心臟血管科醫師林雙金：「我們彎腰鏟起的，不只是厚重的淤泥 或者是汙泥，更是受害鄉民心中的苦難 悲哀 無助，我們把它們清乾淨。」
看見光復的毀滅，同樣也見證了重生。林雙金醫師告訴上人，穿上白袍，他是良醫，穿上雨鞋，他便成良人。證嚴上人開示：「感恩醫王菩薩 還有護理，大家也都 所有醫院都有進去(光復)，所以還是要說感恩，這一回 之前我甚麼都不知，之後聽來 都很感動，所以我就很安心，台灣 我常常說，無以為寶 以善以愛為寶，過去我都常常這麼說，台灣沒什麼寶，有善有愛 就是台灣的寶。」
台北慈濟醫院以人文和專業並重，張耀庭醫師也分享如何運用最新技術，幫助心律不整的病患擺脫心臟去顫器的電擊痛苦。台北慈院心臟血管科醫師張耀庭：「它這個有點像，在我們身體裡面 用管子跟貼片，我們去做一個像GPS的定位系統，不同的點 不同的位置，心臟電擊是怎麼樣，就在這個地方 管子在這個地方，把這個地方燒掉，這個病人 這個心律不整，當場就恢復正常。」
證嚴上人開示：「人間真的有學不完的學問，尤其是生命，生命 很多很多 實在是，聽進去都懂 但是要說出來都難，所以感覺醫院是一個，人間最高智慧的集合的地方。」
