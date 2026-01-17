上人開示：覺有情拔苦予樂 立足台灣放眼全球

上人行腳到台南，上午跟志工溫馨座談。感恩在地震和風災，志工不間斷付出。另外在巷弄中的人情味，看到一間老旅社、長期照顧弱勢住戶，志工也協助關懷。

台南赤崁樓古蹟小巷弄，60年歷史樂都大旅社，長期照顧弱勢住戶，慈濟志工也主動關懷長達12年

慈濟志工 林群超：「這些個案呢 他們都是孤苦無依，而且都有身患重病，慈濟就走入裡面去關懷照顧，經濟上需要房租幫助的，還是生活上有困難的，我們就給予協助。」

證嚴上人開示 ：「慈濟愛的能量 透過你們，就可以就地跟當地人拔苦，為當地人的苦難 ，我們可以拔苦，共享付出的快樂。」

上人說慈濟從慈善起家，志工身影遍布全球，唯有以善傳家才能讓家家平安

證嚴上人開示：「慈濟到現在也已經從，5毛錢的花蓮東部起步到現在，慈濟愛的能量，全球只要是慈濟人，大家都跟著走。」

無論楠西地震到丹娜絲風災，慈濟志工關懷不間斷，上人感恩志工的用心，期許這分愛能堅持不間斷，繼續在世間拔苦，讓世間無災無難。

