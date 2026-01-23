上人開示：譜寫人間大藏經 美善足跡代代傳承

上人行腳，今天持續在高雄靜思堂，上午，屏東地區的志工分享去年花蓮光復洪災、以及丹娜絲風災，援助受災鄉親情況，還有回顧慈濟屏東分會的起點故事，每一步都是慈悲印記。

「賽洛瑪颱風橫掃高屏。」

1977年賽洛瑪颱風，上人帶著台北、花蓮的志工們南下勘災，借圓通寺發放，開啟屏東地區與南台灣慈濟會務

慈濟志工 黃麗香：「深入慈濟一甲子史蹟，在過程看到很多感動 看到很多法喜，這就是學跟覺的過程。」

證嚴上人開示：「一路說來 都離不開因緣啦，歷史就是過去，過去如果有紀錄 歷史就會在，有紀錄 就要看大家，是不是用心 去找出紀錄，沒有紀錄完整的 就要去找，我們就要去慢慢匯集匯集，這樣 歷史就會很精彩。」

無論是搭火車、遊覽車前往花蓮光復鄉當剷子超人，或是丹娜絲風災時，前往災區支援每天往返近300公里，屏東慈濟志工依舊做的很歡喜

慈濟志工 顏佐龍：「慈濟人去做這些工作的時候，不是當作去做一般的工程，他是當做 用他的愛心，只要你(受災戶)有需要，我都滿你的願去做，所以這一點 是我很感動的。」

證嚴上人開示：「對這些災民用心考慮他的想法，但是更重要是，讓他趕緊有一個安全安居的地方，這種智慧跟造福 平行做 很感動。」

歷史溯源、災區賑災分享甚至社區推素，屏東志工來到高雄靜思堂與上人溫馨座談，上人期許志工所做的每一分感動，定要如實記錄並與他人分享，這些真實故事都是慈濟歷史，更是大愛精神的延續。

