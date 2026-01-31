上人開示：跨越萬里送愛關懷 悲智雙運翻轉貧困

今天上午上人行腳，慈濟慈善團隊，在新店靜思堂與上人分享2026年初，在非洲獅子山共和國的援助計畫。盤點過去援助，大多是以經濟、大米發放為主，如今換個方式，針對農業糧食、環境清潔、改善婦女地位，三個面向著手進行，並與在地組織合作，提供實質技術，幫忙當地自立，期待透過習得一技之長的方式，能讓他們能夠自立，也是翻轉貧窮第一步。

跨越1萬3760公里的距離，慈濟的慈善計畫，在非洲、獅子山共和國展開。慈濟全球合作暨青年發展室主任 黃靜恩：「我們有三個最重要的方向，第一糧食要穩定 所以呢，我們在去年(2025年)就開始發展農業，垃圾清潔也是這次，我們出團最大的目標之一，再來就是改善婦女地位，那獅子山也是一個重男輕女的國家。」

廣告 廣告

慈善團隊，在當地披荊斬棘，才能抵達目的地，首都、自由城的最大貧民窟，蘇珊灣，環境雜亂、生活條件差，慈濟從2023年開始，深入關懷。慈濟慈善基金會副執行長熊士民：「因為伊波拉的疫情，很多倖存者都截肢了，我們就開始來協助他們，我們看到在這個蘇珊灣，他們其實不願意去那裡，但是也只有在那裡 可以討生活。」

十年下來，援助行動，不再只是單打獨鬥，慈濟與當地多個慈善組織攜手，除了協助居民改善，居住環境，也集結社區力量，指導農耕技術，更針對弱勢婦女，開設縫紉班，讓她們能學習一技之長。慈濟全球合作暨青年發展室主任 黃靜恩：「2025年的(縫紉班)12位女生畢業，那接下來有15個人在上課，(當地)患有小兒麻痺症的女性，在當地更沒有 沒什麼地位了，因為大家就覺得說，她家人就覺得說 妳沒辦法賺錢，我只要餵飽妳就好，但是這些女性 這些婦女，她們真的很爭氣。」

證嚴上人開示 ：「獅子山真的是等待了我們，再加緊地 來輔導，不然他們生活真的很低迷，很懶惰 所以才會那麼髒，就是那麼髒 ，我們才知道他的是很窮困，最重要的就是精神理念，我們需要去幫他們輔導 很感恩。」

翻轉貧窮，不是一蹴可幾，但是透過點滴累積，終究能有所收穫。

更多 大愛新聞 報導：

"人和"環保站新據點 初心延續護大地

冬令發放圍爐 義診義剪全方位守護

