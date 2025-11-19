上人開示：醫病醫心用愛救拔苦難

上人行腳第二天，在台北慈院的志工早會，上人期勉醫師們，除了要有真實的醫術功夫，也要有對病人心理膚慰的態度，這樣才能讓病人和醫師彼此都安心，用愛與善救拔苦難。

醫師、護理師用雙手，恭敬接受福慧禮，上人傳遞的不只祝福，還有期許。

證嚴上人開示：「慈濟的醫療，我們總是當然要求，真實功夫是最重要的，除了本身自己的專科以外，輔導(病人)也要有，有一點輔導的心理作用，應該也需要有。」

上人行腳第二天，台北慈院志工早會，分享骨科團隊的醫術品質，每一個案例，以病人身心為最大考量。

廣告 廣告

台北慈院骨科部主任 王禎麒：「(病人)這一顆骨骼，掉在地上就很髒，就算帶回來洗一洗，應該也不敢植入，因為會感染，在中部的醫院知道我們，在北慈這邊有豐富的骨骼銀行，所以他就問我，有沒有合適的距骨，可以來移植，我們就找一個尺寸，跟它一模一樣的，植入到這裡面，大概差不多，這是三個月，他其實大概，現在已經可以走來走去，就可以全世界去旅遊。」

台北慈院骨科醫師 李奕澄：「我去外院支援的時候執行的，工廠常會有一些斷指的病人，送來醫院，秉持的就是說，可以盡量能拯救他，就拯救他(手指功能)的方式。」

完美執行細膩，而且複雜的手術，重建的不只病患的肢體，

證嚴上人開示：「醫術的功夫，那種感覺，總是無形中有一個信心，對這一位醫師的信心。」

台北慈院院長 趙有誠：「王禎麒部長代表我們去參加，SNQ國家品質獎(領獎)，我說我們的目的是讓，全世界人了解有這個方法，你可以做，現在美國為職業運動員，做手術的醫師，都在美國的研討會裡面，來跟他學這個(手術)技術。」

鑽研醫學技術達到世界頂尖，漫漫行醫路，不忘濟世救人的初心，上人的比喻，很巧妙。

證嚴上人開示：「有時大家知道師父不是醫師，但他們就說來給師父摸一下，我摸一摸哪有用，不過他們就是這樣，為他們膚慰膚慰，病人有什麼，我們多幾句話，他就覺得我跟這個醫師很有緣，這幫助很大，對(醫師)自己，應該也是會覺得很有成就感。」

台北慈院醫師 吳宗樵：「我是慈濟大學的學生，我是慈濟大學的孩子這樣子，骨科裡面我感受到非常多的，愛跟傳承這樣子，剛才王部長的超音波，導引手術，也是王醫師手把手帶我這樣。」

傳承，讓彼此安心。

證嚴上人開示：「從最根本的開頭，我們就培養開始，現在的成就，他們的成就，就像我們自己的成就，我會很開心，讓他們大家會安心，安心，他們心就會專，對病人這都是一個一個，很完整(體系)。」

慈濟精神的醫療，以人文為本，專精技術，為眾生拔苦救難。

更多 大愛新聞 報導：

整合療法照顧頑固疼痛 大林慈院獲獎

愛要說出口！李國強的悄悄話

