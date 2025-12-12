上人開示：醫療慈善環保覺醒 守護生命守護愛

永續環境這件事，全球一起努力，今年第30屆聯合國氣候峰會，慈濟志工也有代表出席，今天回到台灣，到新店靜思堂，和上人分享所見所聞。

德國慈濟志工 林美鳳：「全世界的熱帶雨林，它事實上蘊藏了，幾千億噸的含碳量。」

德國慈濟志工 林美鳳：「所以如果我們守不住，雨林這一關的話，其實 未來整個地球的氣候，溫度會非常讓人家，覺得非常的擔心。」

德國慈濟志工 林美鳳：「慈濟是一個宗教團體，那為什麼現在在那個，氣候峰會裡面這麼重要，其實是因為我們是一個覺醒的力量，因為光是有科學家的數據還不夠，上人一直在講淨化人心，唯有人心可以保持住那個，正見 覺醒 我們才有辦法，真正的緩和氣候變遷。」

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「我們現在最重要的慈濟論述，是以宗教的立場，所以很感恩美鳳師姊，這次接到任務之後 在現場，就直接跟跨宗教委員會，的團隊 在現場作分享。」

COP30氣候大會，首次辦在亞馬遜雨林、巴西貝倫，上個月21號落幕。而10多年下來，慈濟沒缺席，積極倡導素食、挽救氣候。從懷抱天地大宇宙，到關心人體小宇宙，醫療之愛，共情、同理。台北慈院眼科部醫師 謝繡卉：「所以我覺得這就是慈濟的環境，每個人都做自己能力中的事，盡量去幫助周遭的人，然後把這分愛，再傳達給更多的人。」

證嚴上人開示 ：「很感恩 天天聽了 都很感動，也期待我們的醫師們的，生命價值 要自我守好。」

「愛是我們 小小的心願，希望你 平安快樂永遠。」

生命價值，從小扎根，新芽幼苗，用愛澆灌，就是傳承、接棒希望之所在。

