上人開示：醫療與慈善平行 守護生命守護愛

上人行腳，今天在新店靜思堂與台北慈濟醫院、醫護人員溫馨座談，由耳鼻喉科團隊，帶領13位老、中、青的醫師，分享醫病互動。健保署長，也特別來到現場與會，過程中也聽見志工分享，身為病患家屬，在陪伴過程中，醫護同仁的視病如親。上人也感恩大家，有志一同，都是帶著"善"與"愛"，尊重每一個生命。

慈濟志工 王明萌：「向所有的北慈的大醫王們，還有醫護人員們 道感恩。」

感動溢於言表，她是病患家屬，同時也是慈濟志工，2021年，父親生病，頻繁進出台北慈濟醫院，直到生命圓滿那一刻，深刻感受醫護人員，視病如親的照顧。慈濟志工 王明萌：「我嫂嫂就跟我分享說，那時候我爸爸他就圓滿了，然後要坐電梯送到樓下去，那時候病床推出來的時候，她說心蓮病房所有醫護人員，他們就是站在電梯門口排成一排，然後非常恭敬 然後合掌，然後深深的一鞠躬，我想說看到那一幕，就非常非常感動。」

台北慈濟醫院院長 趙有誠：「她那樣愛她的親人，她也希望醫護團隊 都像樣她一樣，那樣愛她的親人，這種感覺 或者這種體會，有些時候在剛剛畢業年輕的醫護同仁，他不一定能夠那樣容易體會，但在慈濟的氛圍裡面，他比其他醫療院所，有機會去理解這件事情。」

證嚴上人開示 ：「我很感恩 ，各個醫院的院長 醫師 護理，都是有共同這一分的善念，不只是只有顧醫院，只有顧病人而已，不只 他們總是跟慈善平行。」

實踐守護生命的價值，需要有更多醫者投入，台北慈濟醫院，耳鼻喉科團隊，13位醫師，其中不乏許多年輕世代投入，分享醫病互動。台北慈濟醫院耳鼻喉科主任 黃同村：「耳朵的疾病 鼻子的疾病 喉嚨的疾病，我們還治療很多，頭頸部的一些疾病，那我們大部分的重心也都放在手術，所以我們就是叫耳鼻喉頭頸外科，那當然 明年正式更名之後，這個耳鼻喉科這個名稱，可能就要走入歷史，不過我們還是堅持我們本業，還是會幫大家看感冒這樣子。」

堅持本業，也需要資源投入，健保署長，也特別來到新店靜思堂，拜會上人，分享如何使用醫者的經驗，為健保改革投入更多曙光。健保署長 陳亮妤：「除了慢性病的照護，以人為中心等等的照護，癌症的治療，這個也是趙院長相當清楚的，我們會投注非常多預算以外，我們也希望我們的第一線的醫護人員，目前在醫院的狀況，可以得到大幅度的改善。」

證嚴上人開示 ：「大家有志一同，所以院長都照顧得很好，各科這醫生尊重護理，護理也真心的愛 照顧病人，我想這也是因為大家，共同一個資源，所以很感恩 感恩醫療系統，給慈濟這分慈善與愛，這樣平行起來，這就是慈濟的人文。」

共同"醫"分心，唯有不斷接棒與傳承，才能延續守護"健康"的使命。

