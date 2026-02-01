上人開示：醫者救人也救心 自我盤點生命價值

上人歲末行腳，今天第二十七天，這回行腳也今天在圓滿。清晨在新店靜思堂，北區人醫會成員分享偏鄉服務的溫馨故事；也有醫師分享，曾經重度憂鬱中斷行醫路，因為加入人醫會之後、重新找回救人的初衷。守護生命、守護健康、守護愛，不只醫療院所，也遍及有需要的角落，點點滴滴都讓上人相當讚嘆。

一位優秀醫師，正當年輕，就成了病人，而且終止了 行醫生涯。慈濟北區人醫會醫師 蘇柏丞：「8年前 我得了重度憂鬱，在不到40歲 就提前退休，拋下那麼多信任我的病患。」

蘇柏丞，耳鼻喉科醫師，一度被迫放棄救人專業，但心中使命感 隱隱牽引，直到參與慈濟義診，加入人醫會，終於繼續付出慈濟北區人醫會醫師 蘇柏丞：「失能比例不能下降的話，會是非常嚴重的社會問題，(義診時)我就會加入，什麼是健康的飲食 與有效的運動。」

針對高齡化社會，推廣預防醫學，兩年來，他前往 偏鄉、離島、海外義診。幫助貧病交迫的民眾，正是 人醫會足跡的縮影證嚴上人開示 ：「貧而病，或者是從病而貧的貧病，是孿生兒，做醫生立志 就要顧得到，這叫做良醫，這良醫 就是醫王，就像是活佛。」

用真誠，疼惜生命，就算偏鄉醫療、網路資源都缺乏，他們用智慧克服萬難 慈濟北區人醫會藥師 徐莞曾：「主要是時間有限 訪視的家戶分散，以及志工輪替，人與人之間的三艱(艱難)問題，所以我們進入到個案的家中，我們是請他 把他目前，所有正在用的處方藥，全部都拿出來，然後 我們一一地登記，藥師照護系統，第一 回溯他過去的用藥史，最常見的就是，他的高血壓控制不佳，或者是他的心跳，可能因為現在正在使用的藥品，產生心跳過快或過慢的情況，還有就是偏鄉當中，老人家常常發現的問題，就是多重用藥。」

徐莞曾，台大醫學院 藥學系副教授，偏鄉義診，發現醫療痛點，於是參與開發，就算沒有網路，也能夠回溯日期，了解病人 用藥歷史和反應的App智慧系統 慈濟北區人醫會藥師 徐莞曾：「他們訪視中的(偏鄉)用藥問題 ，可能高達四百多種，在義診出發前，就能夠積極針對要解決的問題，到個案家中，跟整個醫療團隊，一起協助個案來改善。」

證嚴上人開示 ：「做著可以為人間負責任，這叫做價值，我說 人人要，守護生命 守護健康 守護愛，自我盤點生命的價值。」

人醫，前行最需要的地方，他們給的不只醫護處方，還有一分 有人在乎，有人懂得身心之苦的 深刻理解。

