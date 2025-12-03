上人開示：醫護用生命走入生命 除病苦留甘甜

高齡化社會，椎間盤突出造成的坐骨神經痛，成為多數老年人長期困擾的病痛。早期的傳統手術，傷口大、住院時間長，常會讓病患打退堂鼓而不敢接受手術。不過、近年來的內視鏡椎間盤手術，大幅改進了傳統手術的缺點。上人行腳台中靜思堂，上午和台中慈濟醫院醫護人員的溫馨座談，就非常感恩醫療技術的進步，以及醫護人員的用心，也勉勵大家守護生命守護愛。

33歲的外籍移工 斐先生，下背痛、持續一年。台中慈濟醫院骨科醫師陳明慶：「 當坐骨神經有被壓迫到的時候，常常會造成病人的下背痛，病人是一個椎間盤突出，傳統在做椎間盤的切除，有可能會用一個比較大的傷口，隨著時間跟器材的演進，我們逐漸的話 會有發展成一個，經皮內視鏡腰椎的椎間盤突出(手術)。」

廣告 廣告

內視鏡椎間盤手術和傳統手術，主要差異在於:手術傷口小、只有0.8公分，另外組織破壞程度低，因此失血量極少，而病患通常在術後隔天，就可出院。像斐先生術後的脊椎壓迫疼痛、立即緩解，沒多久就重返職場工作。而他的太太，也罹患了椎間盤突出、壓迫神經的病痛，於是同樣在 陳明慶 醫師的精湛醫術下，找回健康。 慈濟基金會副總執行長林靜憪：「這種醫術 專業， 對人的照顧這個部分，我是覺得現在應該是，台中醫療界的一個楷模。」

台中慈濟醫院院長簡守信：「 這是3棵的孔雀豆(樹苗)，也就是相思豆 相思樹，我們準備把它種在，(台中慈院)院區裡面，我們會命名為慈悲之樹，醫院的慈悲之樹，然後提醒代代都要記得 ，想師 要慈悲 ，要記得住上人這分的精神。」

證嚴上人開示：「 很有意義 感恩。」

上人行腳台中靜思堂，3號上午和台中慈濟醫院醫護人員、溫馨座談。 證嚴上人開示：「 我們的醫療付出的甘苦談，其實那個甘苦的結果，就是甘 苦拿掉就是甘，這都是用生命去搶救生命，看到生命恢復健康，那一分的甘 就會忘掉了苦，但是是人生最有價值。」

上人感恩醫護人員的用心，讓不斷躍進的醫療專業，扭轉病患和家屬的人生。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│多明尼加洪災發放 本土志工因愛萌芽

洪災後修繕將完工 再訪受災戶傾聽心聲

