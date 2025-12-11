上人開示：醫道護生命拔病苦 世間至高無上大愛

上人行腳在新店靜思堂，每天早晨都有台北慈濟醫院醫護進行醫療分享。今天牙科部全員報到，提到小朋友蛀牙的問題，也有特殊需求牙科醫師，分享實際遇到的臨床故事。

台北慈院特殊需求牙科主任 黃文國：「(病患)他來到我的診間的時候，他就拿了一疊很長的名片，都是我們附近這三大區，所有的各家的牙醫診所的名片，那我就問了他一句話說，請問你拿這名片給我看要幹什麼，他說，這些是我準備要告的醫院。」

被精神疾病患者威脅，黃文國醫師坦然應對，因為他長年投入特殊需求牙科，早就習慣面對各類不受控患者，但這緊張情況怎麼化解？他的方法很簡單。

台北慈院特殊需求牙科主任 黃文國：「他左下有一顆大臼齒，因為就是有裂開，所以沒有醫師願意幫他看，都建議他拔掉，那他大概跟我講了30分鐘後，他就哭了，我想說他幹嘛哭了，後來等他停止之後，他說，他願意給我看，他說，我是唯一一個，可以聽他慢慢講的醫師。」

特殊需求牙科，除了要有專業，更需具備耐心，根據衛福部統計，一年服務人數約50萬，但全台從事特需專科的醫師，卻不到一千人。牙科困境，不只如此，小朋友蛀牙問題，也是大魔王。

台北慈院牙科部醫師 陳默：「2024年，我們5歲以下的小朋友，其實平均的乳牙齲齒經驗，都還是有2.07顆，那尤其是3到4歲的年紀的時候，其實小朋友蛀牙機率，非常急遽上升的一個年齡層。」

台北慈院兒童牙科主任 陳宜宏：「什麼叫(蛀牙)傳染，因為他(小朋友)過來的時候，阿媽就拿他吃的東西，先嚼碎之後，再餵這個小朋友，蛀牙形成要4個因素，第一個就是時間，第二要有牙齒，第三個要有食物，第四個要有細菌，那細菌的話，就是這個鏈球菌造成。」

證嚴上人開示：「醫生是很重要，在人間是最神聖又有愛，也可以說解決人生的疾苦，所以大醫王，我們大家要自我珍惜，我時常都愛說，盤點生命的價值，各行各業，醫師們選擇當醫師，不就是最高、最大的愛嗎，所以你們就要珍惜職業。」

上人期許，對醫學熱愛，也要對患者有愛，或許疾病無法馬上緩解，但舒緩內心的苦，絕對是一帖良藥。

