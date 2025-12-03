上任一個月遇403地震 簡子涵從災後現場開啟政治路【Yahoo有故事】

簡子涵和我們談起馬太鞍溪堰塞湖溢流成災的隔天，準備搭火車到光復鄉救災的那一刻

「看到月台上人那麼多，真的想哭……」

那是家鄉遭受重創後，被眾人支援的感動。

簡子涵的政治啟蒙來自於社運，如今也積極參與關心的議題推動。（簡子涵提供）

上任就遇到大地震 政治菜鳥的震撼教育

這不是花蓮近年來唯一的重創。今年28歲的簡子涵，是花蓮縣議員楊華美的辦公室助理。談起這份政治工作，他忍不住苦笑說，其實2024年到職才一個月，花蓮就發生了0403大地震，「當下就知道不妙。但因為工作才剛開始，有一點不知所措，也有一點拉扯……我家也很慘啊。」

家鄉與家，群體與個人，他說初期還沒有「該馬上就定位的自覺」，但經過一年半的磨練，已有所不同。回想到光復災區幫忙的經過，簡子涵記起的都是尋常小事，譬如有人沿街開著小貨卡送物資，各自貢獻所能，他還拿到了冰凍的毛巾，熱天氣裡像救贖，同時也深深感謝：「災後天氣都非常好，好了十幾天，讓大家可以這樣幫忙。」又或是在路上偶遇東華大學的學妹，特地回來花蓮剷泥沙，知道彼此都心繫花蓮。

用一句話總結簡子涵的成長、求學、啟蒙、進入政治工作，大概也就是「心繫花蓮」四個字。那是在花蓮出生長大的他，自然生出的愛鄉之情。

愛鄉是一回事，為故鄉做政治服務是另一回事。關鍵轉折在2013年，簡子涵考上花蓮高中，因為一直熱衷於寫作，在老師的力薦下進入校刊社、與他校交流，創作著力的面向逐漸從個人拓展至學生權益。他提到，曾看過他校校刊做學生的通勤方式調查，也反思花蓮現況，公車經常久候不至，打電話問，只說車已經走了，也沒按表定時間跑，「你會知道，大眾運輸是不被重視的。民眾的需求少，所以經營者也不在乎……」

寫詩表達對地景變遷的憂慮 一個文青的政治啟蒙

同年，他還報名了由國科會舉辦的人文及社會科學營，開始關注社會議題。他曾在美術老師王文宏的帶領下，踏查即將被移地保存的福住橋（註），以及當時的所在位置溝仔尾，「老師也邀請我們去和關注這議題的NGO組織、朋友認識，討論能透過什麼方式或行動，讓花蓮人更在意這件事，形成壓力讓縣府改變決策。」

註：2013年經建會核准花蓮打造「日出香榭大道」，施工涉及古蹟福住橋及第二福住橋，縣府將其降為歷史建築並移地保存，安置於花蓮市三角公園。

活動結束，簡子涵甚至寫了一首叫〈溝仔尾〉的詩，詩中已然出現「小城的命，街巷的魂，文化的靈，我的／惶恐：我們要文化還是金錢？」這樣的提問。

高中三年，台灣的社會運動遍地開花，大埔事件、太陽花學運、反課綱運動等，都刺激簡子涵省思自己與地方的關係。畢業後，他考上東華大學教育與潛能開發學系，一路摸索前路，同時從營隊的參與者成為舉辦者，多次以花蓮為主題，帶領高中生走讀溝仔尾，認識花蓮重要的文史地景，也在活動中結識了後來選上議員的楊華美。

簡子涵強調：「她是花蓮在地的NGO組織一起撐出來的人。」這層身分，是重要前提。2014年，身為社工的楊華美以無黨籍身分參選花蓮縣議員，當時還沒有投票權的簡子涵就曾在臉書發文支持。2018年，楊華美當選，簡子涵也從高中生成為大學生，之後又考研究所，卻遲遲沒有去考正式教師。為什麼？他說擔心這麼快拿到一個穩定的工作，生命厚度不足，視野也逐漸變窄，「可能沒辦法真的去教人，只能去教書。我想做點不同的事。」

沒有使命感做不下去 政治工作最需要的是覺悟

所以畢業後就投入政治工作？他思考了一下說：「生活一切都是政治啊。」比較大的斷層是，入職一個月後發生大地震，「被迫要立即進入高壓的工作狀態。本來我就知道準備質詢資料、接民眾陳情，都很龐雜瑣碎，但初期最大的挑戰是，受災戶類型很多，每天要接很多電話，在有限的資訊裡釐清問題，清楚災損依據，後續補助規則，同時又不能被感性拉著走……」

簡子涵坦承做了將近一年才真的掌握工作全貌。沒想過放棄嗎？他說：「這工作沒有使命感，是做不下去的。要有這樣的覺悟。」但使命感只是驅動，真正讓他持續燃燒的，是協助民眾解決問題的成就感。他舉例，前陣子請假看病，心裡想著某件陳情案要盡快處理，就趁候診打電話給三個單位，找到解方。「我以前很抗拒講電話，打電話前要花五分鐘打草稿。現在有事要確認，我電話拿起來就打。」

馬太鞍溪堰塞湖溢流，簡子涵在志工調度站成立前，先一步進入災區救災。（簡子涵提供）

光復救災，鏟子超人愈來愈多後，議員辦公室建立志工表單，簡子涵又轉去做調度，「當下能做什麼就做什麼，像一開始能鏟多少是多少。我心裡想的是，天啊！如果是我家，我一定也很需要人家來幫忙。」

家鄉與家，群體與個人，需要的其實是一樣的關心與投入，把眾人的事都當成自己的事來做，大概就是簡子涵所說的，政治工作需要覺悟吧？

簡子涵簡介：1996年生，花蓮人。花蓮高中、東華大學多元文化教育研究所畢業，現職為議員助理。

特約記者李振豪

核稿編輯：黃婉婷