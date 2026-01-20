上任半數時間都在談判！卓榮泰曝鄭麗君壓力之大：幾次講話都微微顫抖

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮日前率團赴美談判，達成15%對等關稅、232關稅享最優惠待遇等協議，談判成果獲得各界好評。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，鄭麗君副院長過去9個月都在談判，壓力之大，讓她幾度在跟他說話時，聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益，沒有超人的耐心是無法達到的。

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰表示，過去20個月以來，鄭麗君副院長有一半時間在談判，非常辛苦。（行政院提供）

我方談判團隊15日（美東時間）與美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證簽署投資合作備忘錄。

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」。卓榮泰分享，他曾跟副院長鄭麗君講過，只要受到美方的時間安排，隨時出發，手續後補，不用事事請示要請假，隨時都可以去。過程中共有6輪實體談判、無數次視訊會議，經常是挑燈夜戰，他都形容他們過的是「台灣空間跟美國時間」。

卓榮泰說，過去20個月以來，鄭麗君副院長有一半時間在談判，非常辛苦，對她來講是極大的考驗，不僅要談判，還要做很多資料整理，並非大家能想像的，談判團隊在美國的作息很難調整，但她一再飛到美國，或配合美國時間視訊會議，負荷相當大得體力，談判的壓力也非常大。

卓榮泰提及，他這兩天看到一篇報導寫道，鄭麗君最後一次哭是45歲的時候，他這次沒有看到她哭，但能深刻感受到壓力表現在她臉上、心裡，「壓力之大，讓她好幾次在跟我講話的時候，聲音是微微在顫抖的，因為她承受兩國基本的國家利益，做最後的折衷跟協助」，相當難，但她把它處理得很好。

卓榮泰說，面對談判很重要的一點就是鄭麗君的毅力與耐心，要不斷對照中、英文，英文又是很艱深難懂的法律文字，她是字字做比較，條文每一條來做對照，好幾次他們在跟總統會議，每當總統說會議結束時，鄭麗君都會說「她還有一點」，對事情的專注與投入，沒有超人的耐心是無法達到的。

卓榮泰指出，很多談判的條文內容，他們也嘗試與其他國進行必較，讓談判內容面面俱到，才能取得比較好的戰略地位，但這都是現在進行式，往後還有貿易協定要談判，相信鄭麗君會在同樣的情緒下工作，行政院、總統府也會隨時給予支援。

