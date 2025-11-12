上任國民黨主席後首次中常會 鄭麗文：親兼革實院院長，強化黨員論述能力

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自YouTube頻道中國國民黨KMT）





今（12）日的中國國民黨中常會，為鄭麗文上任該黨新任黨主席後首次中常會。鄭麗文在主持常會時表示，今天是她上任以來首次主持的中常會，今天最主要的是通過一級主管人事案，她將親自兼任革命實踐研究院的院長。秉持著中國國民黨創辦革命實踐研究院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。

鄭麗文說明，自上任以來，來自四面八方積極主動回到國民黨的大家庭或者入黨的好朋友們，未來所有的新進黨員都能夠邀請到革實院上課，由她親自授課。希望革命實踐研究院能夠重新為國民黨黨員受訓，理解中心思想如何與時俱進，跟現實環境充分的結合。讓每一個黨員都能夠在各自的領域與人際網絡裡頭，成為國民黨所代表的價值跟思想最重要的傳播者，得到更多人的認同。

鄭麗文說明，國民黨還有許多工作要進行，也會通過一級主管的人事案，感謝大家在此艱難的時刻願意投入黨務工作，也感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，希望未來能夠並肩作戰，團結一致，贏得2026年的大選，2028年順利政黨輪替，重返執政。

