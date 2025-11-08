上任國民黨主席言行頻惹議 鄭麗文近期「親中」爭議一次看

甫上任一週的國民黨主席鄭麗文近期因激進的「親中」言論，引發不少爭議。（資料照片／鄒保祥攝）

甫上任一週的國民黨主席鄭麗文言行舉止備受矚目，而自她宣布參選黨主席後，就陸續發表許多「親中」言論，她今天（8日）更親自出席統派活動追思「共諜」，引發不少爭議。《鏡報》特別整理鄭麗文近期的爭議言行，讓讀者一次掌握。

高喊要讓全台人民大聲說「我是中國人」

鄭麗文10月3日出席一場軍系餐會，她當時身穿「黃埔」百年紀念上衣，並在致詞時批評民進黨和總統賴清德讓兩岸陷入戰爭邊緣的處境，更強調兩岸應該和解，在她主席任內，她要讓全台灣每一個人，都可以自信且大聲地說「我是中國人」。

黨主席選舉遭控中共介入

國民黨主席選戰越打越激烈，候選人郝龍斌、張亞中當時相繼指控遭對手買「境外網軍」攻擊抹黑，戰鬥藍召集人趙少康更出面指控中共介入選舉，各界也紛紛將矛頭指向當時聲量最高的鄭麗文。

廣告 廣告

鄭麗文在國民黨主席選舉期間，遭控買「境外網軍」攻擊抹黑對手。（資料照片／中國時報提供）

習近平賀電提「推進國家統一」

而在鄭麗文當選國民黨主席後，中國國家主席習近平發出賀電，肯定雙方多年來在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣，「推進國家統一」。

鄭麗文回覆電文指出，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。

鄭麗文表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

指兩岸通關密語為「九二共識、反對台獨」

鄭麗文當選國民黨主席後，在接受廣播節目專訪時表示，兩岸的通關密語還是「九二共識、反對台獨」，她也提到自己當然要見習近平，若能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼工作都願意做、什麼人都願意見。

鄭麗文當選黨主席後，表示兩岸的通關密語是「九二共識、反對台獨」。（資料照片／李智為攝）

稱普丁不是獨裁者

鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪時更提到，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖，「是民主選舉產生的」。俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，但一個透過民主選票產生的總統，就不能說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。

喊國防預算太多了

鄭麗文接受德國之聲專訪時表示，台灣國防預算超過3%已經太多了，「全世界哪個國家，願意把GDP5%花在國防預算上？」若台海能透過非軍事方式化解，讓關係正常化，讓兩岸和解，就不必把錢花在軍備上，她寧可把錢投入健保、長照和教育。

出席「統派活動」追思共諜

由統派團體「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」， 據採訪通知，這場大會最主要追思對象，是1950年中共安插在國府內部最高階「共諜」將官吳石。

採訪通知中也提到，活動地點馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，還寫到今年秋祭將邀請鄭麗文一同追思先烈，「願沉默的榮耀，不再沉默」。

而「沉默的榮耀」正好就是中共官方近期親自指導，統戰意味濃厚的電視劇，其劇情背景與主角正是吳石，而鄭麗文代表國民黨出席活動，引發各界質疑是在配合中共史觀。

鄭麗文今天（8日）下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／李智為攝）

鄭麗文則再三澄清，自己收到的邀請函與活動海報上都沒有提到吳石，且在參加活動前她也曾打電話，主辦方都說從頭到尾沒有以吳石為主要祭悼對象，並批評外界完全扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

不過，根據記者觀察，活動現場的布景仍出現吳石的照片，主辦方更將其列為「犧牲烈士」緬懷。此外，現場活動手冊中甚至以「沉默的榮耀」為題，刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，還稱他為非傳統敘事的「背叛者」，甚至讚揚其為「謀中華振興的志士仁人」。

追思活動現場的布景仍出現吳石照片，主辦方更將其列為「犧牲烈士」緬懷。（圖／陳凱貞攝）



回到原文

更多鏡報報導

赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導

出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱

出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同