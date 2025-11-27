上任將滿3週年！蔣萬安：最亮眼政績是輝達 都市更新需檢討

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢。(記者田裕華攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議會今(27)市政總質詢，由台北市議員李明賢打頭陣。他先恭喜台北市獲評鑑為「最想長居城市」，認為這是對市長市政的肯定。他也問蔣萬安，回顧這三年來最亮眼的政績為何？蔣萬安回覆，是輝達進駐台北；而需要檢討的政績則是都市更新。

蔣萬安提到，輝達案中間談判雖面臨波折，不過感謝市府、議會以及地方、中央共同促成，「我想市民都感到肯定。」

李明賢說，也不能忘了台北市副市長李四川，他在過程盡心盡力，「川伯需要記大功，不能忘了！」

廣告 廣告

關於需改進政績，蔣萬安說，都市更新並非一蹴可及，不是在2、3年間即可完成。不過，他說，累積都更的案件數，除了是前朝2.3倍，也是直轄市其他五都加總的1.4倍。

「我們都如火如荼推動，進入大都更時代。今天不做，明天就會後悔。我們會努力縮短相關期程，讓更多都市更新在台北市實現。」蔣萬安承諾。

【看原文連結】

更多自由時報報導

尷尬！傳黃國昌訪日想拜會 麻生太郎、野田佳彥等親台派全婉拒

吳怡農被綠營同溫層圍剿 翁達瑞喊話台派消停：最高興的是蔣萬安

SOGO案判8年半...... 前藍委廖國棟收賄助中企增資 再判7年半

黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀

