上任就貪！陳怡君一審重判7年10月原因曝 士院轟：破壞為民喉舌的清廉形象

陳怡君涉貪455萬，一審重判7年10月。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台北市議員陳怡君和辦公室主任「饅頭」張惠霖，涉詐領384萬元助理費，另收建商賄賂70萬元，士林地院今依3罪重判陳怡君7年10月，張惠霖5年10月，另有3名當人頭助理的親友緩刑，2名涉案建商分判6月、1年不等。士院除在判決書裡揭露兩人劣行，並認定公費助理補助非議員個人實質補貼，合議庭更痛斥陳怡君因一己之私詐領，不思廉潔自持，褻瀆公務執行純正性，不但破壞民代為民喉舌的清廉形象，也傷害其他努力任事的民代之社會評價，因而予以重判。全案可上訴。

士院認定，陳怡君犯利用職務詐取財物罪，分判3年10月、3年8月，又犯不違背職務收賄罪判3年10月，應執行有期徒刑7年10月、禠奪公權5年。張惠霖犯利用職務詐取財物2罪分判2年8月、2年6月，又犯洗錢罪處6月併科罰金3萬元，另與公務員共犯利用職務收賄罪處3年，應執行5年10月不得易科罰金之刑，褫奪公權3年。

3名人頭助理部分，陳怡君弟媳洪于涵處1年10月、緩刑2年並支付公庫5萬元，褫奪公權3年；陳怡君表弟賀璽處2年、緩刑2年並支付公庫8萬元，褫奪公權3年；張惠霖胞姊張家蓉處1年11月、緩刑2年並支付公庫5萬元，褫奪公權3年。至於建商高明義，則依行賄罪判6月得易科罰金之刑、褫奪公權3年；建商負責人胡偉良因不認罪，被依行賄罪重判1年、褫奪公權3年。陳怡君、張惠霖已繳回之455萬4462元犯罪所得沒收。

前台北市議員陳怡君（左）與辦公室主任張惠霖（右）曾一起羈押，事後一起交保。資料照。廖瑞祥攝

上任就貪，拿弟媳、表弟當人頭

士院公布的判決理由則讓陳怡君上任以來的劣行現蹤。

調查指出，陳怡君剛上任第13屆市議員，就開始和張惠霖共謀詐領公費助理補助費，陳怡君弟媳洪于涵、表弟賀璽自願把銀行帳戶、提款卡及身分證、健保卡影本等資料交給陳怡君、張惠霖保管，以便薪水匯入後，讓兩人自行提領使用。

不過，洪女、賀男只同意當人頭助理，卻沒授權陳怡君等人在聘書上簽名。陳怡君自行在2019、2020年聘書上替洪女簽名、張惠霖則替賀男簽名，再透過不知情的研究室主任提交市議會，首屆議員任內就成功詐領298萬4501元。張惠霖為了掩飾贓款去向，按月領出帳戶裡的現金後，還刻意存入不知情的朱姓友人帳戶，並在2022年6月20日、11月10日，指示朱姓友人開立200萬元支票，再存入張惠霖胞姊張家榮的帳戶，製造金流斷點。

至於陳怡君選上第14屆議員後，她和張惠霖又另起詐領之心，這次兩人拿張惠霖的胞姊張家蓉當人頭助理，拿到帳戶及身分證等資料後，張惠霖於2023年到2025年的聘書上冒簽張家蓉的名字，再透過不知情的研究室主任提交給市議會，接續詐領86萬4067元。

收建商錢影響北市府

但兩人接下的行徑更令人瞠目結舌。

判決認定，建商、品嘉營造董座胡偉良及關係企業品喜建設總經理高明義認為，若用陳怡君辦公室名義通知相關單位辦理現勘及協調，可以促使北市府加速辦理品嘉建設、品嘉營造位於台北市大同區承德路建案「品嘉傳承」（112建字第48號）的建築執照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖許可及工地臨時用電許可等事務。

高明義向胡偉良請示延攬張惠霖擔任「顧問」，打算以按月支付顧問費的方式行賄陳怡君，胡偉良同意後，高明義就通知旗下的品佳資產公司廖姓會計，以「顧問費」方式記帳，每月匯款到張惠霖指定的「賀璽」帳戶。

陳怡君、張惠霖明知擔任議員不得運用監督、質詢台北市政府各機關施政的權力及身分影響力收取對價，幫特定建商加速處理事務，但張惠霖竟答應高明義的提議，在2023年8月30 日用LINE傳送「賀璽」的帳戶及身分證字號收賄，以隱匿不法資金來源。

陳怡君等人也連續替建商做事，2023年8月起陸續以「陳怡君辦公室」名義施力，先在同年8月間透過台北市政府工務局公園路燈處府會聯絡人黃仁政協助，加速品嘉建設辦理「行道樹移植」；9月間又要求北市府工務局衛工處府會聯絡人蘇音維協助，加速品嘉建設「新建房屋申請污水下水道用戶排水管線圖資」審查。

11月間，又以「陳怡君辦公室」名義催促台北自來水處（北水處）府會聯絡人林哲生，加速「品嘉傳承」建案臨時水電整合申請；同年12月間則發函工務局及中華電信，召開「品嘉傳承」建案申請用電協調會等。

而陳怡君、張惠霖從2023年9月到2024年2月止，按月收取品嘉資產撥付的3萬9207元到3萬9219元不等款項，合計收賄70萬5894元。張惠霖在品嘉資產匯款後刻意提領現金，也將部分款項交給陳怡君。

合議庭指出，陳怡君、張惠霖在偵查中就自白犯罪且繳回犯罪所得，而人頭洪于涵、賀璽、張嘉蓉也都認罪及沒有犯罪所得，應減輕其刑；此外，張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉並非公務員，可罰性比陳怡君低，因而依規定減刑。至於建商高明義也於偵審認罪，亦依規定減刑。

前台北市議員陳怡君（左）交保離開，辦公室主任張惠霖（右）貼心護衛。資料照。廖瑞祥攝

合議庭：助理補助費非實質補貼

合議庭審酌量刑時認為，國家給予議員補助費的目的，是因為議員處理地方自治立法的業務龐雜，涉及多方面專業領域，才藉由聘僱助理協助提升問政品質並加強選民服務。

合議庭痛斥，陳怡君擔任第13屆、第14屆議員，本應廉潔自持，並遵法自律，張惠霖身為陳怡君的公費助理及市議會研究室主任，明知議會撥付的公費助理補助費並不是對議員個人的「實質補貼」，竟為謀求一己私利，罔顧國家給予助理補助費的目的，而詐取補助款。且張惠霖甚至提領現金，刻意製造金流斷點，用開支票的方式隱匿不法所得。

合議庭砲轟，陳怡君、張惠霖不思廉潔自持，竟因一時貪念收受賄賂，褻瀆公務執行純正，破壞身為民意代表為民喉舌的清廉形象，也損及其他努力任事之民意代表社會評價。

而合議庭另考量，洪于涵、賀璽、張家蓉明知未實際擔任公費助理，仍配合詐領補助費，應予責難，但3人均為陳怡君、張惠霖的親戚，礙於親情才犯案，且沒有犯罪所得，犯行輕微。至於胡偉良、高明義的部分，兩人為圖建案發展順利竟行賄市議員，罔顧國家利益，減損公眾對民代品格操性的信賴，行為相當不應該。

合議庭認為，陳怡君等6人均認罪，甚至繳回犯罪所得等情狀，僅胡偉良否認犯案，合議庭考量7名被告的前科紀錄、經濟狀況等，據此量刑及定出應執行刑。全案可上訴。

