上任就開搬！台南最貪里長A「公家冷氣＋伴唱機」 殯葬金爽買按摩椅

記者林昱孜／台南報導

台南最貪里長A「公家冷氣＋伴唱機」，殯葬金回饋金買按摩椅。（圖／記者陳弘逸攝影）

公產當自家物品！台南市柳營區一名黃姓里長，2010年縣市合併上任當天，就將原本應放置在活動中心的電視、冷氣等公物全數搬回自家私用，甚至將殯葬回饋金挪去購買高檔按摩椅給家人享受。直到去年區公所進行財產盤點，這起長達13年的離譜貪污案才曝光，台南地檢署近日偵結，依違反《貪污治罪條例》將他提起公訴。

起訴書指出，黃姓里長自2010年12月25日上任，當天接收前任村長移交的公有財產後，竟沒有將物品放置在里辦公處或供里民使用，而是大費周章將電視機、伴唱機、擴音機、點歌櫃、分離式冷暖氣機等總價約9萬9千元的設備，通通搬回自己位於柳營區的住處，把公家財產當作私人家電使用。

黃男食髓知味，2016年9月利用區公所核發的殯葬回饋金，購入一台要價3萬5800元的「3D音響按摩椅」放在自家使用，後來甚至搬到新營區的住處供其家人專用，侵占時間長達8年之久。2022年7月區公所辦理財產報廢，要求黃男繳回已達使用年限的冷氣機，遭到黃男拒絕，隨後區公所辦理公開標售，黃男為了繼續留用該冷氣，私下又找得標的高男將冷氣「買回」。

整件事情會曝光，全因去年5月，區公所進行財產盤點時，發現這些公有財產竟全都在里長家裡，黃男眼見東窗事發，才趕緊申請報廢並由公所運回。經廉政署南部地區調查組介入偵辦，黃男坦承犯行，全案由台南地檢署偵辦。

檢方認定，黃男身為公務人員，侵占公有器材長達13年11個月，且犯行明確，依《貪污治罪條例》侵占公有器材罪提起公訴，並建請法院審酌其坦承犯行，量處適當之刑，不法所得將依規定沒收。

