即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨新任主席鄭麗文今（12）日在首次舉行的中常會中宣布，她將親自兼任革命實踐研究院院長一職，未來會秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾黨的核心理念、中心思想，強化所有黨員論述的能力。





鄭麗文表示，在她正式就任黨主席後，非常感謝、也很感動來自四面八方的人，積極主動地回到國民黨的大家庭，或者是入黨的好朋友們，未來希望所有新進黨員，都能邀請他們至革實院上課，由她親自授課。

她提及，希望革實院能重新成為所有國民黨員受訓、理解中心思想如何與時俱進，跟現實的環境充分結合，讓每一位黨員未來都能在他們的領域跟人際網絡中，成為國民黨所代表的價值與思想最重要的傳播者，得到更多人的認同。

鄭麗文說，國民黨未來有太多工作要進行，待會也會通過一級主管相關人事，感謝大家在此艱難的時刻，願意投入相關的黨務工作，更感謝中常委過去這段時間對國民黨的支持，期盼將來大家能並肩作戰，團結一致，贏得2026大選，2028年順利政黨輪替，重返執政。







原文出處：快新聞／上任後首主持KMT中常會 鄭麗文宣布兼任「這職務」：由我親自授課

