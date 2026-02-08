上任後首個大型賽會！蔡家福為後勤把關：讓選手安心參賽

蔡家福主席一行6日一早抵達米蘭。（圖／中華奧會提供）





本次米蘭冬奧，各個賽場相當分散，代表團團長、中華奧會蔡家福主席7日與張煥禎副主席兼代表團醫療長，以及奧會徐孝慈秘書長前往博爾米奧（Bormio)賽區，訪視男子阿爾卑斯式滑雪選手張天將，與教練古國華、物治師吳家羽了解訓練進度與生活環境。

這趟也準備一些食物補給品，希望能讓團隊在訓練與比賽期間適時補充體力。 而代表團總領隊林廷芳則前往普雷達佐(Predazzo)賽區，為我國越野滑雪比賽的余睿選手加油。

蔡家福主席個人也陸續致贈各個代表隊1,000歐元激勵金，表達對於各個代表隊持續不懈投入訓練及比賽的鼓勵與支持。

蔡家福主席一行6日一早抵達米蘭，中午便與駐義大利代表處蔡允中大使及米蘭辦事處林讚南處長會面交流，我駐義大利代表處及米蘭辦事處此次在籌備過程中於接機、交通安排及諸多行政協調上提供許多協助。

蔡家福表達感謝之意，雙方也就代表團在地運作、後續賽程支援及相關聯繫機制進行討論，希望透過與駐外單位密切合作，讓選手在海外參賽期間獲得更完善的支援。

此外，6日晚間蔡家福主席、蔡允中大使、林讚南處長及徐孝慈秘書長等也均出席開幕典禮觀禮，了解整體賽會與代表團狀況，並為我代表團於各個賽區分別開幕進場的選手與隊職員們加油，並持續與代表團人員掌握各選手備戰進度。

在探訪第一次參加冬奧的張天將選手時，蔡家福表示，此行鼓勵選手要有信心，並充分做好準備，專注在比賽上，有信心就能完成賽事，但安全最重要。

他也透過與選手及教練溝通，了解博爾米奧當地由三間飯店整合為選手村，選手對於當地住宿環境與餐飲條件適應良好，讓他放心許多。

「這次看到很多選手還很年輕，也讓選手知道我們很關心、重視他。」蔡家福表示，中華奧會身為選手的後盾，會盡全力給予最大的支持。

而張天將選手從10歲開始滑雪，目前19 歲可以參與冬奧，張天將表示，他感到非常開心，也會好好把握這次的機會，希望大家一起為他加油！

