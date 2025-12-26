上任後首個聖誕節！教宗破例提全球政治亂局 籲以和平對話終結戰火

編譯莊佳芳／綜合報導

教宗良十四世迎來上任後的首個聖誕節，他在向全球信徒發表的「致羅馬城與全世界」（Urbi et Orbi）祝福中，直指當前國際衝突，並關心加薩人道危機、俄烏戰爭及緬甸、蘇丹等多國動盪局勢，並以耶穌誕生於馬廄的故事，呼籲世人正視無家可歸者與弱勢者的處境。良十四世強調，真正的和平無法透過武力實現，唯有透過傾聽、尊重與真誠對話，才能讓戰火止息，為破碎的世界帶來希望。

上任後的首個聖誕節

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在今年五月接替已故教宗方濟各（Jorge Mario Bergoglio）後，迎來上任後的第一個聖誕節，他在站在可以俯視整個聖彼得廣場的涼廊（Loggia）上，發表「致羅馬城與全世界」（Urbi et Orbi）祝福。

今年良十四世恢復用多種語言傳達聖誕祝福的傳統，這個傳統在方濟各時期被暫時擱置。當良十四世用其母語英語及西班牙語致祝福時，贏得了熱烈的掌聲，人群中還有人高喊「教宗萬歲！」（Viva il papa!）。

相較於方濟各，良十四世的風格更加低調、偏向外交，並且通常在佈道中避免提及政治議題，但這次的聖誕佈道良十四世不僅提及全球局勢，更強調每個人都能以行動為和平做出貢獻，他表示，若能真正體會他人的苦難，與弱者和受壓迫者站在一起，那麼世界就會改變。

現場有約兩萬六千人在現場聆聽教宗良十四世發表「致羅馬城與全世界」（Urbi et Orbi）祝福。（圖／翻攝自X平台 @VaticanNews）

心繫全球無家可歸的人們

良十四世以耶穌誕生在馬廄裡的故事，比喻上帝在人世間搭起「脆弱的帳篷」，並進一步表示，世人應該關心加薩那些受盡風吹雨打、寒冷侵襲數週的帳篷。事實上，良十四世先前就曾多次對加薩巴勒斯坦人的處境表示擔憂，路透社報導，他在上個月曾表示解決以巴數十年衝突的解方之一就是必須建立巴勒斯坦國。

除了加薩地區的人道危機，在佈道中良十四世也提及俄烏戰爭、泰柬邊境衝突等軍事衝突，以及蘇丹、緬甸、葉門等國的政治狀況表示遺憾。對於全球難民、移民的處境，及戰爭帶來的破壞，他表示，無論是正在進行還是已經結束的戰爭，他們對手無寸鐵的血肉之軀都已經留下無法癒合的傷口了。

呼籲各界開啟和平對話

良十四世在佈道中提到，那些被迫拿起武器的戰士，思想與生命都是脆弱的，除了在前線被要求做的事情是毫無意義的，那些將他們送上戰場的當權者所發表的談話，也都是虛偽、充滿謊言的。

良十四世強調，世界的和平只能透過對話來實現，他表示，只有停止自說自話，學會傾聽他人，並對彼此保持謙卑與尊重時，和平才會出現。最後，良十四世希望戰火能夠停歇，在國際社會的支持下，各方能拿出勇氣，進行真誠、直接、彼此尊重的對話。

人道機構表示，目前進入加薩的援助仍然太少，那裡幾乎所有居民都無家可歸，只能寄居在帳棚。（圖／翻攝自X平台 @PalPress24）

