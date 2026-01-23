上任海基會董座盼兩岸對話 蘇嘉全：交流不是讓步、溝通不是退讓

曾任立法院長、台灣日本關係協會會長等要職的蘇嘉全，今（23）天正式就任海基會董事長，蘇嘉全於致詞時表示，當前情勢確實嚴峻，上任後首要目標就是讓兩岸、兩會恢復健康的交流，更強調「交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓」，相信只要務實對話，兩岸間就沒有解決不了的問題。

總統賴清德日前宣布派任前立法院長蘇嘉全擔任海基會董事長，今天海基會召開臨時董監事會進行選舉，最終由蘇嘉全正式當選，蘇嘉全發表致詞談話表示，期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化的交流，只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸、兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待，「交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓」，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。

另外，蘇嘉全除了感謝海基會的同仁，也感謝台商一直以來的努力，他還提到，今年正好適逢海基會成立35週年，在他上任之後也會繼續以服務人民為優先，持續創造兩岸和平溝通的空間。

