上任玉管處長 鄭瑞昌：強化碳匯管理、改善山屋

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）玉山國家公園管理處新任處長鄭瑞昌今天上任，鄭瑞昌從玉管處基層做起，並有雪霸、墾丁等國家公園歷練，他說，將強化園區碳匯管理以落實2050年淨零排放目標、加強山屋改善。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，玉管處原任處長盧淑妃今天屆齡退休，職缺由金門國家公園管理處長鄭瑞昌調任；這次人事調動與金門、陽明山、台江等國家公園管理處長，將於19日下午在國家公園署舉行布達交接典禮。

廣告 廣告

玉管處表示，鄭瑞昌民國81年即在玉管處擔任技正，83年升任玉管處課長；鄭瑞昌透過玉管處新聞稿表示，玉管處是他公務主管職務起始，對於玉山的人、土地及萬物有深厚情感，未來將以國土保育、解說教育、遊憩服務、永續發展為核心任務，精進各項業務發展。

鄭瑞昌說，全球氣候變遷下，強化園區碳匯管理以落實2050年淨零排放目標，並推動生態保育及發展科研基地，持續與企業合作，共創永續發展保育典範；另外，將加強山屋及設施改善與推廣登山安全，並尊重原住民族文化傳承與自主，發展與部落夥伴共榮友善關係。

玉管處說，鄭瑞昌畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，曾任金門國家公園管理處長、副處長及祕書兼室主任、雪霸國家公園管理處副處長及祕書兼室主任、玉管處課長、技正、墾丁國家公園管理處技士，資歷豐富，擅長國家公園企劃、保育與經營管理。（編輯：張銘坤）1150116