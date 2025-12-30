上任第一天就開搬 里長把公產當家產 伴唱機、按摩椅私藏家中14年遭起訴

柳營區光福里長黃啟峰（左）被控侵佔公物，拿殯葬補助費買高級按摩椅。翻攝柳營區公所臉書

台南市柳營區光福里長黃啟峰被控從15年前上任首日，就把里辦公室的電視、伴唱機及冷氣等公物搬回家中私用，已達使用年限電器也以「拆卸費用太貴」拒絕繳回。公所的殯葬回饋金則買高級按摩椅，運回家「孝親」。面對公所頻催討，黃男都當馬耳東風。直到去年5月柳營區公所盤點財產資料流到廉政署南調組，調查員著手偵辦，黃啟峰才驚覺不對，歸還器材並坦承犯行。台南地檢署日前依貪污治罪條例的侵占公有器材罪起訴黃男。

檢廉指出，黃啟峰從2010年12月25日起擔任台南市柳營區光福里里長，迄今連任4屆，不料他才剛上任，當天辦理交接後，就盯上里辦公室內價值約9萬9287元的公有視聽設備。黃男指示不詳人員將電視機、揚聲器、伴唱機、擴音機、麥克風、點歌櫃及分離式冷氣等器材，通通運往他位於柳營區的住處，把這些應供里民使用的育樂設施化為私產。

光福里長黃啟峰「公庫通私庫」的行徑不只一樁。2016年9月，黃啟峰利用柳營區公所發放的殯葬回饋金，購入一部市價3萬5800元的「3D音響按摩椅」。黃男故技重施，指示廠商直接將按摩椅送至柳營住處，隨後又搬移至他位於新營區的住家，供自己與家人長期使用。

黃啟峰最誇張的行徑是，2022年柳營區公所要求他繳回已屆報廢年限的公有冷氣，他竟以「拆卸費用太貴」為由拒絕繳回。直到區公所辦理報廢品公開標售，冷氣被一名高姓男子得標，黃男為了繼續私用，竟私下找到高男將該台報廢冷氣「買回來」，繼續裝在自家客廳吹爽爽。

這起里長侵占案直到2024年5月區公所進行財產盤點時，相關公產流向才引起懷疑，廉政署南調組隨後接獲線報展開追查。儘管黃啟峰偵訊時坦承犯行，且相關器材已被公所運回，但檢方認為其行為已嚴重損害公職廉潔。

檢察官指出，黃男侵占電視、伴唱機等器材的時間長達13年11個月，按摩椅也私用了超過8年。柳營區公所多名承辦人、政風主任及前任村長均出面指證，表示曾告知公產應置於活動中心供大眾使用，黃男卻置若罔聞。檢方已依法提起公訴，並請求法院沒收不法所得，讓這名「把里辦公室當自家倉庫」的里長付出代價。



