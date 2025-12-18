上任第3度出訪！林佳龍率「榮邦經貿團」赴帛琉 鼓勵台商加大投資

​外交部長林佳龍今（18）日率領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域等企業代表，組成「台帛榮邦經貿團」一同訪問太平洋友邦帛琉。外交部上午透過新聞稿說明，林佳龍此行是為實踐推動榮邦計畫以來，鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。值得一提的是，林佳龍去年就任外交部長以來，包括去年12月上旬陪同總統賴清德出訪、今年1月奉賴清德制派擔任特使，迄今已3度出訪帛琉。

林佳龍去年5月上任外交部長後力推「榮邦計畫」，世界台商總會及亞洲台灣商會聯合總會去年9月曾組團赴帛琉考察，林佳龍隔月還促成帛琉國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）到台中出席「帛琉投資商機說明會」。另一方面，林佳龍除了在去年12月上旬，隨賴清德出訪帛琉等太平洋友邦，今年1月也曾奉賴清德指派擔任特使，率團出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）就職典禮。

外交部今日上午發布新聞稿說明，林佳龍今日至21日率領「台帛榮邦經貿團」一同訪問帛琉，邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除了將與帛琉共同檢視過去1年來，台帛雙方在「總合外交」政策下合作推動榮邦計畫的進展，也期盼帶動台商前往帛琉，進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

林佳龍則透過臉書以「出國拚外交！出發帛琉，共創繁榮」為題發文回顧，今年1月奉賴清德指派擔任特使，率團出席惠恕仁就職典禮期間，我國代表團是各國賀團中規模最大，深獲帛琉政府重視，惠恕仁還親自陪同他們走訪各地，帶領我國代表團一覽帛琉之美，也讓他們親身感受到帛琉豐富的觀光資源，及可觀的發展潛力。

林佳龍提到，惠恕仁今年5月也率團來台灣國是訪問，並考察台灣在觀光旅宿、智慧醫療、環境永續與淨零轉型等領域成果，展現對相關議題的高度關注。因此，此次他再度邀請相關產業代表訪問帛琉，希望把交流化為具體的投資，實踐「榮邦計畫」讓台灣與帛琉共創繁榮。

林佳龍也說，帛琉將於明年主辦太平洋島國論壇（PIF），台灣正積極規劃以展覽、綠色運具與潔淨能源轉型等方式參與，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性與永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。外交部補充，將在與帛琉悠久堅實邦誼良好基礎上攜手前進，運用總合外交及榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

