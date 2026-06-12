「上任至今發出280萬獎金！」林建隆局長用行動力挺基層員警 竹縣警察節辦園遊會暖翻全場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【警政時報 林照東/新竹縣報導】為慶祝115年警察節，新竹縣政府警察局於本（12）日舉辦「115年警察節慶祝大會」，由新竹縣長楊文科親臨主持，並邀請多位民意代表、地方仕紳及警察之友會代表到場共襄盛舉。會中除向長期投入治安維護、交通執法及為民服務工作的警察同仁與協勤夥伴表達感謝與敬意外，也由楊文科縣長親自頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。

新竹縣長楊文科於警察節慶祝大會中頒發獎章及獎狀，表揚績優警察同仁及協勤夥伴，感謝其長期守護地方治安與交通安全。（圖／記者林照東攝）

其中，少年警察隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維獲選為警察局模範警察；新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔獲選刑事鑑識楷模；刑事警察大隊偵查佐黃晶薇因偵辦詐欺案件表現優異，以及偵查佐鄭朝元執行清碼專案成效卓著，均獲表揚肯定，展現竹縣警察專業能力與敬業精神。

廣告 廣告

民防大隊長呂理展頒發民防有公人員，感謝其長期守護地方治安與交通安全。（圖／記者林照東攝）

適逢警察節，今年慶祝活動有別於以往制式慶典。繼38婦女節舉辦電影欣賞活動、五一勞動節推出「開箱局長室」及音樂演奏驚喜後，警察局長林建隆再次發揮巧思，特別規劃以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會，希望讓平日肩負繁重勤務、全年無休守護縣民安全的警察同仁及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。

新竹縣警察局警察節園遊會吸引眾多員警、眷屬及協勤夥伴熱情參與，現場座無虛席，氣氛熱烈溫馨。（圖／新竹縣政府警察局提供）

活動現場宛如小型嘉年華，除準備豐富摸彩獎項、人氣胖卡餐車及多元美食攤位外，也設置投籃機、九宮格及氣球競賽等趣味闖關活動，並由警局各單位組成17支隊伍熱鬧競賽，現場氣氛熱絡、趣味十足。許多同仁攜家帶眷熱情參與，加油聲與歡笑聲此起彼落，現場洋溢熱鬧溫馨氛圍，也展現警察大家庭難得的團聚時光。

新竹縣警察局警察節園遊會特別邀請華山國中學生參與活動，透過近距離互動認識警察工作日常，在歡樂氛圍中學習法治觀念與交通安全知識。（圖／新竹縣政府警察局提供）

此外，本次活動也特別邀請華山國中學生共同參與，讓學生有機會近距離認識警察工作日常，透過現場互動與趣味體驗，更深入了解法治觀念及交通安全知識。學生們熱情參與闖關活動，與警察同仁自然互動，在歡笑中拉近彼此距離，也讓守法、安全與尊重法治的觀念從小扎根，為警察節增添一份溫暖與教育意義。

新竹縣警察局長林建隆於警察節慶祝活動中，頒發感謝獎座予贊助單位代表，感謝各界長期支持警政工作，共同促成活動圓滿舉辦。（圖／新竹縣政府警察局提供）

林建隆表示，希望透過不同於以往的警察節活動形式，感謝同仁及眷屬長期以來對警政工作的支持與付出，進一步凝聚團隊向心力，展現警察大家庭精神。他指出，自上任以來，除持續強化治安維護、交通安全及為民服務工作外，也十分重視第一線員警的工作士氣與福利照顧，截至目前已核發各項激勵獎金累計超過新臺幣280萬元，透過即時獎勵機制，肯定同仁在打擊犯罪、維護治安、交通執法及為民服務等各項工作上的優異表現，讓辛苦付出的基層員警能獲得實質鼓勵與支持。

林建隆強調，警察工作的背後，不僅需要同仁全力投入，更需要家人的理解與支持。因此今年特別將警察節活動擴大為結合眷屬參與的園遊會，希望讓警察同仁與家人一同分享榮耀與喜悅，也藉此向所有警察眷屬表達最誠摯的感謝。

此次園遊會活動，也特別感謝新竹縣警察之友會、國隆營造工程股份有限公司及正暐系統工程股份有限公司鼎力贊助，使活動內容更加豐富精彩，共同為警察節增添歡樂與溫暖，也展現警民攜手守護地方治安的深厚情誼。

更多警政時報報導

【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤

【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！