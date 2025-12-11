上任首次黨團協商！李洋塞車遲到 韓國瑜笑喊：奧運金牌動作這麼慢？

記者楊士誼／台北報導

李洋上任首次黨團協商，因塞車而遲到，也讓韓國瑜直呼「奧運金牌動作怎麼這麼慢？」（圖／翻攝自國會頻道）

立法院長韓國瑜今（11）日就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，運動部部長李洋也需列席，此次為李洋上任以來首次參與黨團協商，不過卻因塞車而遲到。韓國瑜見李洋頻未出現，直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，李洋隨後進入會議室，而運動部也當場向韓國瑜表示，李洋因塞車而遲到。

韓國瑜昨天發出黨團協商通知，要各黨今早九時就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」、「公職人員選舉罷免法第五十七條條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「青年基本法草案」等召開協商，原被司法法制委員會邀請進行助理費除罪化專題報告的立院秘書長周萬來，也因此告假司法法制委員會，改去黨團協商。

協商處理到教育相關預算時，韓國瑜逐一唱名列席官員，但喊到李洋時則連喊三次都不見李洋現身，讓韓國瑜直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，引起現場一陣笑聲，隨後第四次呼喊李洋，運動部官員在場向韓國瑜表示「塞車、塞車，這個只有單一隧道」。隨後李洋進入會議室，韓國瑜也高喊「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋致意後隨即坐下。

