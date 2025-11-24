上任黨主席後首度謁陵兩蔣 鄭麗文：民進黨是民主最大受益者也是最大破壞者
今（24）日是國民黨創黨131周年黨慶，國民黨主席鄭麗文上午率副主席等黨務高層及幹部，前往桃園市大溪區慈湖及頭寮謁陵。鄭麗文表示，民進黨是台灣民主轉型最大的受益者，也是台灣民主最大的破壞者，過去近10年，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法的獨立，藐視國會的尊嚴，行政擅權專斷，嚴重腐蝕台灣民主憲政基石，國民黨必須延續捍衛台灣的民主憲政。
鄭麗文上任後今天首度到慈湖及頭寮陵寢，她高舉花圈向國民黨總裁蔣中正及前主席蔣經國鞠躬致敬。鄭指出，蔣中正領導的北伐、抗日及國共內戰，這3場現代史上非常重要的戰爭，決定了當代中國的命運。在過去烽火連天的時代，蔣中正保衛中華民國、台灣，今天希望國民黨也能扮演關鍵的歷史角色，讓兩岸遠離戰火，國共進行和解，開創區域的穩定與和平。
鄭麗文表示，蔣經國是在台灣不分黨派備受推崇緬懷，最重要的政治領袖。他推動十大建設，讓台灣躋身亞洲四小龍，創造舉世羡慕的經濟奇蹟「台灣錢淹腳目」，更在70年代末期、80年代時高瞻遠矚佈局，讓台灣轉型向高科技發展，創造了今天的護國神山，此後，蔣經國更以無比的智慧跟魄力解除戒嚴，推動了台灣和平的民主轉型。
鄭麗文強調，她希望能夠繼續追隨，秉持蔣經國的智慧、魄力、遠見，很多事情今天不做，明天就會後悔，對2300萬人有利的事情無需遲疑，更不用畏縮。
鄭麗文批評，台灣民主轉型後，最大的受益者就是今天執政的民進黨，但對台灣民主最大的破壞者也是民進黨，過去近10年，民進黨不但侵犯新聞自由，破壞言論自由，同時破壞司法獨立，藐視國會尊嚴，行政擅權專斷，所作所為都在嚴重腐蝕台灣民主憲政的基石，尤其民進黨錯誤的能源政策、台灣嚴重的老年化，加上在地緣政治上，民進黨戰略嚴重失衡，讓台灣產業面臨重大危機，經濟也面臨嚴峻挑戰，好不容易有的民主成就，正一點一點毀在民進黨手裡，國民黨必須延續捍衛台灣民主憲政。
