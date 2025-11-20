上任20天拜會韓國瑜 鄭麗文：黨部是最強後盾

行政院提出院版財劃法，藍白陣營緊密合作展開對抗。國民黨主席鄭麗文於今日拜會立法院長韓國瑜，強調黨部將成為韓國瑜最堅強後盾。鄭麗文不僅揭露自己年輕時參與野百合學運父親竟不知情的過往，更闡明國民黨「一中憲法下的一國兩區」的兩岸論述，並引用柯文哲「兩岸一家親」的說法，強調藍白陣營在兩岸議題上立場相近，共同面對財劃法攻防戰。

（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文今日拜會立法院長韓國瑜，承諾將強化黨中央與黨團的合作關係。鄭麗文表示，中央黨部一定會成為韓國瑜最堅強的後盾，兩人將隨時並肩作戰，特別是在財劃法等重要議題上。

在談到個人過往時，鄭麗文透露自己曾是野百合學運的成員之一，而她的父親來自中國遠征軍，對她參與學運的事情卻完全不知情。鄭麗文回憶，有一次她主辦了一場大型活動並登上新聞，當她要出門時，父親只是提醒她外面看起來很亂，要她小心一點，她甚至不好意思告訴父親活動主辦人就是自己。

針對當前朝野攻防激烈的財劃法議題，鄭麗文批評行政院的做法。她認為，行政院一開始不提出自己的版本，等到立法院通過國民黨版本後才表示不行，這是非常刻意的行為。鄭麗文強調，行政院在國會表決輸了就應該認輸，今天台灣所有的亂源就是因為不服從多數決。

在兩岸關係方面，鄭麗文闡明國民黨「一中憲法下的一國兩區」的立場。她表示，國民黨是站在中華民國憲法的立場之下，並提到民眾黨主席柯文哲過去曾說過「兩岸一家親」，表達民眾黨非常樂見兩岸能夠對話的態度，與國民黨的立場是一致的。這番言論顯示藍白陣營在兩岸議題上有共同立場，為雙方合作提供了基礎。

在當前政治局勢下，藍白陣營的同舟共濟成為對抗執政黨的重要策略，而鄭麗文此次拜會韓國瑜，正展現了國民黨強化與民眾黨合作、共同面對挑戰的決心。

