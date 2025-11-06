上修今年GDP至5.94%！台經院埋伏筆：明年恐跌破3字頭

台灣經濟研究院今（6日）公布我國最新經濟成長預測，上修今年經濟成長率 （GDP）至5.94%，對此台經院院長張建一指出，由於今年國內經濟表現大幅優於預期，有望挑戰成長至6%，不過他也提醒，隨著提前拉貨與庫存調整等效應消退，加上比較基期偏高，明年在高比較基期之下，經濟成長率恐下滑至2.6%。

台經院上午舉辦景氣展望與產業趨勢研討會，根據張健一說明，今年前三季以來，因消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，加上過去幾年有高基期效應，促使民間消費動能偏弱。

廣告 廣告

張健一指出，2025上半年全球經濟展現韌性，主要受到貿易提前布局與庫存調整等暫時性因素帶動，但並非基本面改善，隨著相關效應消退後，下半年經濟數據轉弱、勞動市場降溫，加上關稅推升物價壓力，國際機構普遍預期2026年全球經濟成長將放緩。

根據台經院透露，隨著台美關稅談判逐漸明朗以及股市上揚，有助於車市買氣回升並且改善消費信心，預測2026年民間消費成長率為2.00%，較今年增加1.06個百分點。

台經院預測，2026年固定資本形成成長率為2.15%，較今年修正後成長率10.05%減少7.90個百分點，其中民間投資成長率明年為2.36%，年減8.61個百分點。

展望2026年，台經院認為全球經濟仍將面臨挑戰，其中包括美國貿易政策、中國產業調整、人工智慧發展前景、地緣政治衝突等不確定因素，因此預測2026年經濟成長率為2.60%，比起2025年更新後的5.94%，減少3.34個百分點。

該院指出，隨著美國關稅影響持續發酵及提前備貨效應消退，全球需求動能將顯著放緩，導致貿易量成長不如2025年，依IMF於2025年10月預測，2026年全球貿易成長年增率將由2025年3.6%降低至2.3%，儘管AI相關需求仍具支撐作用，但受到高基期影響，電子及資通訊產品出口增幅將趨緩。

（封面示意圖／翻攝台經院官網）

更多東森財經新聞報導



川普又放話！ 要讓「加密貨幣」變偉大 第一不能被中國奪走

非洲豬瘟處理失當 台中市政府懲處出爐

不只普發1萬！「這縣市」加碼百倍奉還 最高抱回100萬