「上個廁所人就沒了⋯」河南30歲男清晨倒地猝死 醫籲：起床應放慢動作

中國河南南陽一名30歲男子上月31日清晨如廁時突然不適倒地，送醫不治。示意圖。取自unsplash



中國河南南陽一名30歲男子上月31日清晨如廁時突然不適倒地、失去意識，由於過程僅短短1分鐘嚇壞妻兒，緊急將他送醫搶救仍宣告不治，由於他身後留下3名子女及正在化療的公公，其妻突逢巨變悲痛不已，引發網友關注。醫師提醒，清晨時段是心血管疾病的高風險期，呼籲大眾起床應放慢動作。

受到極端氣候影響，近日全球各地氣溫驟降，暴雪、寒流頻傳。根據中國媒體報導，河南南陽一名30歲男子，上月31日清晨起床去上完廁所後突然身體不適，家中監視器拍到他倒地失去意識，時間不到1分鐘，隨後妻子發現，立即叫救護車將其送醫，但仍回天乏術，到院被宣告因心肌梗塞死亡。

廣告 廣告

死者的妻子表示，她的丈夫近期為了照顧化療中的公公並未外出工作，但他前陣子曾說自己胸口疼痛，也有去醫院檢查並接受治療，沒想到病情竟突然惡化，「只是上個廁所，人就沒了」。妻子哽咽表示，丈夫身後留下3名年幼子女還有正化療中的公公，至今還不敢將噩耗告知長輩，「真的不知道未來的路要怎麼走」。

對此，有醫生提醒，清晨時段本就是心血管疾病的高風險期，若在此時突然起床、用力排便，可能引發血壓劇烈波動，增加心肌梗塞或腦中風風險，也有專家指出，清晨起床應放慢動作，如廁時不宜久蹲、滑手機，並應注意保暖與補充水分，若出現胸痛、胸悶、冒冷汗、噁心、肩頸痛等症狀，應立即停止活動儘速就醫，把握黃金救援時間。

更多太報報導

舞台上突失去意識！〈體面〉于文文不明原因住院中…畫面曝光

毛嘉慶約開房性騷！受害「小草女神」首度回應：確實不舒服

獵魔女團Golden摘葛萊美 K-Pop歌曲奪獎首例