上個廁所卻猝死？重症醫點名「便秘族」 這些前兆出現可能已在死亡邊緣

「上廁所」不是一件單純的事——對心血管來說，它有時像在做一個小型的「壓力測試」。重症醫師黃軒指出，真正的關鍵通常是這些生理動作：用力憋氣（Valsalva）、迷走神經反射（vagal reflex），再加上你本來就可能有的隱性心血管問題，三者一疊加，就可能出現致命事件。

1、用力解便＝短時間「血壓暴衝」＋「回心血量驟降」

便祕或用力時，人常會閉氣用力（Valsalva）。這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈。對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人，可能觸發，甚至在脆弱族群引發猝死風險：

．心肌缺血/心肌梗塞

．心律不整（VT/VF）

．心衰惡化

2、迷走神經太強：突然「心跳變慢＋血壓掉」→昏倒→意外/窒息/心律崩

上廁所（排便/排尿）屬於「情境性昏厥」的典型場景之一。強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒；若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。

3、「廁所觸發」不只心臟：也可能是腦血管或大血管的災難

用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如：

．蜘蛛膜下腔出血（SAH）：有研究指出排便/排尿可作為觸發情境的一部分

．主動脈剝離（AD）：用力時血壓飆升可能誘發

．肺栓塞（PE）：也被報告與廁所情境相關（可能與迷走反射/用力、或本來就有血栓風險有關）

4、天氣冷，「只是上個廁所」會變成致命？

因為它常常同時發生：

．站起來/蹲下的姿勢改變（血壓調節壓力）

．用力（Valsalva）

．迷走神經反射

．加上夜間、飲酒、脫水、發燒、藥物（降壓藥、利尿劑等）

這些都會把身體推向「低灌流或心律不穩」的臨界點。

什麼狀況要高度懷疑是「危險訊號」？

如果有人在廁所前後出現以下任一種，不要當成單純昏倒：

．雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變（想 SAH）

．胸痛/背痛撕裂感、冒冷汗（想主動脈剝離或心肌梗塞）

．喘、胸悶、心悸、咳血或近期久坐/手術（想肺栓塞）

．排便/排尿時反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒（情境性昏厥需評估）

你可以安全的上廁所？

1、你是「高風險者」嗎？

如果你符合下面任一項：冠心病／心衰／嚴重高血壓控制差／已知主動脈瘤或主動脈病史／近期感染合併胸痛或喘，如廁出事不是玄學，是機率問題。建議冬天，最近找醫生做一次系統性評估（至少心電圖、血壓趨勢、用藥檢視；需要時心臟超音波、Holter、傾斜床測試等），確定身體健康是保障的！

2、夜間如廁，別「衝刺」

夜間從躺姿突然站起來，身體的血壓補償可能跟不上，姿勢性低血壓會讓你一站起來就頭暈、眼前發黑。

做法很簡單：醒來→先坐床邊30秒→再慢慢站起→扶著走（浴室開燈、地面防滑一起做）。

3、便祕，天冷不是小事

你原本寫「避免硬用力」，這點超關鍵。因為排便用力會造成明顯的血壓波動，對心血管系統是不小的刺激；而且研究也發現便祕與心血管事件風險之間有關聯

具體做法：

．水分：別讓尿色深黃（太乾更難排）

．纖維：蔬果、全穀、豆類（循序增加，避免脹氣暴衝）

．規律活動：走路就是腸道的「自然按摩」

．必要時就醫：長期便祕、糞便帶血、體重莫名下降、貧血、排便習慣突然改變 →不要自己扛

4、一旦「頭暈／冒冷汗／噁心」：立刻停！不要跟身體硬拚

排便性暈厥常有前兆：頭暈、反胃、冒汗、眼前一黑。你要做的不是更用力，而是「解除觸發」：

．停止用力、先坐穩（必要時呼救）

．深呼吸、放鬆（不要閉氣憋住）

．若反覆發生或曾因此跌倒受傷：請就醫評估（這不是意志力問題）

可以如何預防？

1、避免硬用力：處理便祕（纖維、水分、規律活動；必要時就醫）

2、廁所別衝太快：尤其夜間起床先坐床邊 30 秒再走

3、有頭暈就先停：不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆

4、高風險者（心臟病、主動脈瘤、高血壓控制差、近期感染/胸痛）：建議做一次完整評估

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

