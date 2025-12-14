上個月大巨蛋演出成絕響！「民歌之父」楊弦驚傳辭世 殷正洋證實了

上個月在大巨蛋演出的民歌之父楊弦驚傳辭世。（中華音樂人交流協會提供）

有「現代民歌之父」封號的75歲歌手楊弦，11月22日才在台北大巨蛋的「民歌50」活動登台演出，怎料如今突傳噩耗，楊弦昨（13日）晚在台北辭世，中華音樂人交流協會理事長殷正洋今（14日）證實，已由家屬處理後事。

楊弦享壽75歲 大巨蛋演出成絕響

「民歌50」上個月舉辦《臺北大巨蛋 民歌大團圓》，邀來楊弦在內等74位歌手同台演出，從下午3點一路唱到晚上10點，7小時不斷電連唱122首金曲，讓粉絲相當享受，75歲的「民歌之父」楊弦也在這場活動登上大巨蛋舞台為歌迷獻唱。

未料演唱會才結束不到一個月，楊弦卻傳出已在13日晚間辭世，享壽75歲，大巨蛋的演出成為他和大家的最後一面。

11月22日在大巨蛋的「民歌大團圓」，成了楊弦的最後演出。（中華音樂人交流協會提供）

楊弦是誰？為何是現代民歌之父？

楊弦當年以詩人余光中的作品創作歌曲，首張專輯《中國現代民歌集》被認為是開創民歌的重要代表。不過他在發行兩張專輯後移居美國，攻讀東方醫學博士學位，沒有將音樂當作唯一志向，隨後校園民歌蓬勃盛行，他也因為其在民歌的重要地位，這些年仍常受邀參加相關活動。

中風後一度無法唱歌 近年重回舞台

據報，他在2021年敗血性中風，右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，儘管經過治療，聲帶的發音轉折仍沒有以前好，持續進行聲音訓練，近期才恢復開始唱民歌，還透過AI技術協助作曲，在網路發表新作，並計畫將30多年來的作品集結發表。

殷正洋證實噩耗 鄭怡悼念楊弦「任務達成」

中華音樂人交流協會理事長殷正洋今證實楊弦辭世的消息，並表示已由家屬處理後事，協會也將開會討論可以如何提供協助；民歌天后鄭怡也發文悼念，回憶起1975年楊弦的現代民歌演唱會，開啟了民歌元年，如今民歌50、走過了半個世紀，楊弦帶領70幾位歌手唱進大巨蛋連唱了7個半小時，「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

