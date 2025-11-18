上個月才退休！緬甸華僑「榔頭殺妻」舉雙手自首 動機曝：變天心情不好

記者羅欣怡／桃園報導

李男殺妻後，舉著手進派出所自首。（圖／翻攝畫面）

桃園64歲李姓男子原籍緬甸，但已經拿到台灣身分證，自稱是傳教士，上個月才從電子工廠退休，昨（17日）上午8時許，等女兒出門上班後，手持榔頭和利刃攻擊56歲的羅姓妻子，妻子頭頸重創慘死。據了解，李男昨日起床發現天氣變天，覺得「心情不好」，看到坐在客廳的妻子火氣更大，因此行兇；不過鄰居透露，這幾天都有聽到夫妻的爭吵聲，警方持續釐清李男的犯案動機。

17日上午9時許，穿著藍色上衣的李男，騎著摩托車前往距離住家1公里遠的派出所自首，一進大門，李男就做出雙手靠攏、要員警上銬的動作，告知警方自己殺了老婆，警方不敢大意，立刻前往李男家中查看，發現李妻倒臥血泊當中，頭頸都有傷勢，已經沒有生命跡象。

李男告知警方「我殺了老婆」。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李男上個月才退休，沒有精神疾病的就醫紀錄，也無家暴或其他刑事案件前科；據了解，夫妻倆與鄰居沒有什麼互動，但最近幾天都有聽到夫妻兩的爭吵聲，前晚還吵得很大聲，李妻平時在便當店打工，夫妻育有一雙兒女都已成年，女兒被通知到案後面對「爸爸殺了媽媽」，幾乎驚嚇到哭不出來，並不清楚爸爸為何殺媽媽。

李男騎車到派出所自首。（圖／翻攝畫面）

桃園地檢署表示，李姓男子昨天上午8時許在中壢區住處砍殺羅姓妻子（56歲），犯案後自行前往派出所自首，案經轄區中壢警方通報後，旋即指派杜敏瑜檢察官偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，因涉犯殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，昨天向桃園地院聲請羈押，並持續追查殺妻動機。

桃園地院認為，李男雖坦承犯行，但所涉為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，況其為緬甸華僑，在緬甸有親屬，自承每年有多次出境泰國傳教之情形，自有相當理由認其有逃亡之虞，裁定予以羈押。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

