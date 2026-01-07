上健身房或看病不被坑 曼達尼簽行政令打擊隱藏雜費、訂閱陷阱

曼達尼近日簽署兩道行政令，針對商家以誤導手法收取隱藏雜費，以及利用訂閱機制設下「陷阱」長期扣款的行為展開整頓。 (美聯社)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署兩道行政令，針對商家以誤導手法收取隱藏雜費，以及利用訂閱機制設下「陷阱」長期扣款的行為展開整頓。行政命令簽署後，市消費者與勞工保護局將立即展開對商家的宣導與聯繫行動，確保其遵守市府相關法規。

第九號行政命令聚焦於打擊隱藏雜費。許多企業以誤導方式，讓市民支付與服務內容並不相稱的費用，從健身房會員、演唱會門票到醫療服務皆無倖免。命令要求成立全市層級的「雜費工作小組」，由經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)與市消費者與勞工保護局局長萊文(Sam Levine)共同主持。

第十號行政命令則針對訂閱陷阱。該命令授權市府全面動用現有工具與權限，打擊非法訂閱行為，並要求市消費者與勞工保護局監測、調查及執法相關違規情況，同時向市議會提出政策建議，並與市法律局及州檢察長辦公室等單位協調合作，以擴大整頓成效。

曼達尼表示，在任何扣款前，市民就應當清楚知道自己付的是什麼、價格是多少，以及是否會持續扣款。「在生活成本危機已迫使許多勞工階層市民離開這座城市之際，這類具欺騙性的商業手法進一步加重家庭財務負擔。」

企業常見的誤導手法包括先提供免費試用，再在消費者未察覺的情況下轉為付費方案，部分關鍵資訊被藏在極小的字體或超連結中；還有商家取得付款資料後，巧立名目加收各類附加費；有的商家則將訂閱包裝成一次性購買，實則把訂閱與其他服務捆綁。有的商家刻意設計複雜取消流程，要求消費者在特定時段致電、反覆重設帳密，或穿越多個頁面才能取消。去年6月，健身房集團Equinox就曾因會員取消困難問題達成60萬元和解。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)去年7月開始實施「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，要求企業簡化自動續訂服務的取消流程。曼達尼過渡團隊聯合主席主席麗娜汗(Lina Khan)正是前總統拜登任內聯邦貿易委員會的主席。據悉，她已制定了十多項曼達尼上任後可推行的行政措施，以降低成本並保護消費者。

