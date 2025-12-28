上傳新片遭嗆「到底有沒有要面對」 家寧親自回應12字

娛樂中心／林昀萱報導

眾量級CROWD的Andy老師、家寧鬧翻。（圖／翻攝自臉書）

百萬YouTuber 團體「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師與家寧自今年3月正式撕破臉後，財務、經營權與家庭等一連串糾紛陸續進入司法程序，外界關注度居高不下。近日就有網友在家寧影片下方詢問「到底有沒有要面對」，成功釣出家寧親自回應12字。

家寧一家和Andy老師紛爭持續延燒，日前Andy老師與家寧母親曾淑惠現身新北地方法院進行調解，不過家寧本人並未現身卸責，事後Andy不滿直言調解「進度 0、誠意 0」，不過家寧一直未針對質疑多做說明，而是照常上傳影片、分享日常經營社群平台。

廣告 廣告

家寧不甩爭議持續上傳影片、更新社群。（圖／翻攝自家寧IG）

近日家寧在YouTube頻道上傳一段挑戰便利商店台式零食隱藏吃法的影片，表示「以為會翻車，結果全都天堂」。許多網友湧入這則影片留言，有人給予支持鼓勵「謝謝妳的分享，很棒的影片。實用」、「張家寧感覺比前陣子正很多」、「希望你能意識到自己的錯誤並且振作起來，加油」、「家寧加油 我會一直支持妳」。

新片遭網友留言嗆「到底有沒有要面對」，家寧親自回應。（圖／翻攝自秘月期POPOO YouTube）

也有不少人開酸：「這樣做yt應該賠不少錢」、「超好笑，隨便一個留言都比影片讚數高」、「進來都是看留言，不是看影片」、「零食有沒有翻車我不知道，但我很確定妳翻車妳全家都翻車了」、「道歉、懺悔、彌補妳還有機會，除此以外都只會慘。大實話在此，要不要信隨妳」、「能一直這樣出片心理素質也很好」。針對有人質疑「到底有沒有要面對了？」家寧也親自回應：「持續觀看影片會有你想看的」，並附上三個眼冒愛心的表情符號，引起討論。

更多三立新聞網報導

知名男模爆性侵／上節目曾爆對小S性騷疑雲 鮮肉男模遭控性侵女大生

柯文哲1句話惹怒20年資深會計師 列3點怒轟「最爛政黨」：公然唬爛

朱孝天其實想回F4！命理師揭他內心渴望：卡在和「這成員」不對盤

「89為何不去擋砍人嫌犯？」本尊現身神回一句 4.1萬人按讚笑翻

