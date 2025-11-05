上傳蒸煮廚餘舊照、化製三聯單塗改 檢要查豬農偽造文書

檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應的台中梧棲區養豬場。讀者提供



台中梧棲一間廚餘養豬場上月22日確診全台首例非洲豬瘟，中央前進應變中心與地方政府連日疫調，連環爆出嚴重缺失，包括陳姓豬農坦承上傳蒸煮廚餘的「舊照片」交差，甚至關鍵的化製三聯單出現甲、乙、丙聯數字兜不攏的狀況；豬農父子昨被依《刑法》行使業務登載不實文書罪聲押禁見獲准，檢方將追究上傳廚餘蒸煮舊照片，是否涉嫌偽造文書。

梧棲養豬場死豬數量從116隻變78隻，一再變動，讓外界擔憂斃死豬去向不明，此外，送化製廠的三聯單中，甲聯與丙聯數字有落差，陳姓豬農疑有塗改狀況。檢警日前前往梧棲陳姓父子、台中市養豬協會載運死豬的2名司機住所等4處執行搜索，並約談4人到案說明。

檢方詢後，認定陳姓父子共同涉犯《刑法》行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，並有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，昨（11/4）凌晨向台中地院聲請羈押獲准；2名司機則請回。

另外，中央疫調發現，梧棲養豬場的病毒來自未完全蒸煮的廚餘，且該場的蒸煮鍋爐早就壞掉，布滿鐵鏽及粉塵，許久沒有使用；陳姓豬農也被發現，今年4月購入2桶20公斤瓦斯後，就沒有再添購，國軍到場清理時瓦斯桶都還在，現場也未發現有以廢木柴作為燃料的跡象。

陳姓豬農除了沒有確實蒸煮廚餘，還涉嫌以「舊照片」造假上傳，台中市政府曾2度前往現場稽查，卻沒發現養豬場的蒸煮廚餘設備已損壞，對此，台中市副市長鄭照新表示，陳姓豬農在疫調時說辭不一，還需要進一步查核比對。

中央疫調也發現，梧棲清潔隊除了將有豬瘟病毒的廚餘提供給梧棲養豬場，還違規提供給另一家C養豬場，台中市政府稱是養豬場自行分讓，中央災害應變中心表示，經查監視器畫面，C養豬場廚餘車確實有進出梧棲清潔隊，但C養豬場有依照規定蒸煮廚餘並上傳資料，經多次採檢呈陰性。對此，鄭照新表示，梧棲清潔隊給廚餘是「認單不認車」。

