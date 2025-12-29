上傳1夜情性愛片！老司機男友「也在群組」震驚抓包影中人：是女友

社會中心／花蓮報導

黃姓男子與女網友發生一夜情並拍下過程，事後竟將私密影片傳到群組，被女網友的現任男友發現、報警提告。（示意圖／Pxabay）

花蓮縣一名從事餐飲業的黃姓男子，去年跟女網友發生一夜情，並偷偷拍攝性愛影片，事後竟將私密影片上傳到色情群組供人觀賞，巧的是被害女網友的現任男友，剛好也在該群組內，發現女友竟成為私密片主角，憤而告知女友後報警提告。花蓮地方法院日前審理終結，依未經他人同意無故散布性影像罪，判處黃男有期徒刑3月，得易科罰金。

檢警調查，黃姓男子在網路認識被害人女子，去年6月間，兩人相約在新北市一間商旅見面並發生性行為，黃男持手機拍攝下兩人的「激情過程」。事隔5個多月後，黃姓男子卻在花蓮縣壽豐鄉住處，把存在手機內該段私密影片，上傳至通訊軟體群組內，任由群組內的陌生網友瀏覽觀看、評論。

黃男以為神不知鬼不覺，PO出影片炫耀還暗自竊喜，沒想到被害女網友的現任男友，也是「老司機群組」的成員，男友一看群組內的影片，一眼認出女主角就是自己的女友，震驚地立刻告訴女友，女子得知遭男網友拍下私密影像甚至外流，身心受創崩潰，憤而報警提告，警方循線查獲黃男，並查扣作案用的小米手機一支。

法院審理時，黃男坦承犯行，自己一時失慮才將影片上傳，法官認為，黃男未經被害人同意，擅自散布性影像，嚴重侵害被害人的身體自主隱私權，造成被害人身心承受極大痛苦，欠缺尊重他人隠私權之法治觀念，且網路散布速度快、範圍廣，對被害人傷害甚鉅。

法官審酌黃男雖坦承犯行，無前科，但迄今尚未賠償損失或與被害人達成和解，考量黃男自述從事餐飲業、未婚、需扶養父母等家庭狀況，最終依妨害性隱私及不實性影像罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，作案用手機沒收，全案可上訴。

