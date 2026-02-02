上億助理結婚、喪葬、教育補助遭刪！翁震州曝民眾黨「有意為之」非誤刪

記者盧素梅／台北報導

民進黨新北市議員翁震州批評，民眾黨團說要增加助理福利卻刪除上億的助理福利，讓人大開眼界。（圖／翻攝翁震州臉書）

立法院藍白聯手在上個月30日三讀通過《立法院組織法》第32條修正，不但把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。此外，藍白兩黨提出的再修正動議「甚至還拿掉助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助的文字。」對此，民進黨新北市議員翁震州今（2）日公開黨團協商會議紀錄指出，原來刪除結婚喪葬教育補助，根本是民眾黨有意為之，不是不小心刪除的；說好要增加助理福利卻刪除上億的助理福利，讓人大開眼界。

廣告 廣告

國民黨立委陳玉珍先前提出的「助理費除罪化」修法引起跨黨派國會助理強烈抗議，國民黨改推立委牛煦庭的版本，在上個月30日牛煦庭版在下午協商未達共識後進入院會審查，且三讀通過，但最後通過的《立法院組織法》第32條，把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。然而民進黨立委蘇巧慧發現，藍白兩黨提出的再修正動議「甚至還拿掉助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助的文字。」

翁震州今天在臉書貼文指出，「增進福利只會嘴巴說說，剝削員工卻是身體力行！」原來刪除結婚喪葬教育補助，根本是民眾黨有意為之，不是不小心刪除的；說好要增加助理福利卻刪除上億的助理福利，讓人大開眼界。

根據翁震州一併公布黨團協商會議紀錄顯示，牛煦庭在會中重申，修法草案旨在將補助費法制化，並設有「日出條款」於下屆實施，是為了提升基層政治工作者待遇，絕非外界所指的「去刑罰化」或「立委自肥」。民眾黨立委張啓楷也表態支持，認為該案是強化公費助理的福利，民眾黨團建議刪除金額高達上億元的結婚、生育、喪葬、教育補助等相閞補助項目。

民進黨新北市議員翁震州批評，民眾黨團說要增加助理福利卻刪除上億的助理福利，讓人大開眼界。（圖／翻攝翁震州臉書）

更多三立新聞網報導

蘇巧慧是綠近幾屆最強！黃志雄不樂見三腳督：李四川像侯友宜較穩健

謝典霖開箱「衣鳯百貨」 綠再挖：國民黨這些豪宅也都很有名

吳子嘉爆選總召「目的跟賴清德討債」 柯建銘怒喊告：不實訊息其心可議

到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了

