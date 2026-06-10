上億毒品分裝廠藏新莊大樓 新北警攻堅偵破阻48萬顆喪屍煙彈流出

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何男在新莊某大樓租房子作為毒品分裝廠，近日遭警方攻堅破獲。（圖／翻攝畫面 ）

新北市新莊區某大樓內暗藏毒品分裝廠，45歲何姓男子在同棟大樓租下2房間，其中一間作為倉庫存放毒品，新北市刑大經過長期蒐證，近日見時機成熟前往攻堅，在房內發現價值上億元的依託咪酯，可製成48萬顆喪屍煙彈，一但流入市面後果將不堪設想，何男遭依法送辦，檢方複訊後聲押獲准。

新北刑大表示，警方日前查獲多名犯嫌持有第二級毒品依托咪酯，其源頭均指向何姓男子，警方立即向新北地方法院聲請搜索票，配合霹靂小組強勢攻堅破門，破獲何嫌經營之「喪屍煙彈」分裝場。

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警方調查，何男在同棟樓租下2房間，其中一間自住，另一間當作倉庫存放毒品，警方現場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命、依托咪酯粉末、煙彈，更有封膜機、點鈔機、臭氧機、分裝袋、研磨機、電子磅秤、贓款48萬7800元、手機2支等證物。

警方發現，現場查扣依托咪酯粉末重量高達6.1公斤，倘若流入市面初估可以製造約48萬顆喪屍煙彈，換算市價逾1億元，訊後將何男依毒品罪移送，經新北地方法院裁定羈押禁見。

新北警方表示，毒品犯罪不僅危害個人健康，更嚴重衝擊社會治安，警方將持續向上溯源、向下刨根，以「斷絕供應鏈、瓦解販毒網」為目標，全面掃蕩毒品犯罪，展現維護治安決心，打造市民安心、安全的生活環境。

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