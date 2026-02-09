上億毒品埋公園埋山區！ 破最大埋包販毒案

警方破獲全台最大毒品埋包販毒集團。（圖／東森新聞）





警方破獲全台最大毒品埋包販毒集團，黑幫聯手從越南走私毒品後，埋到山區製造斷點，再由共犯挖出來分裝加工，等顧客下單，再一步步埋到市區公園，要顧客自己挖出來。警方共逮到16人，查獲的毒品市價超過1億元。

在大大的山林裡挖啊挖啊挖，埋整包的東西全都是大麻，警方一打開裡頭好幾包，嫌犯怕被抓，山區裡四處埋包，還怕共犯找不到，他們還懂得做記號。

誰啊！吃完泡麵亂丟，神明在看要打屁股，其實是嫌犯吃完還會再利用，用泡麵碗做記號，方便共犯還有賣家找到，就怕碗太輕，在裡頭塞土塞石頭。

廣告 廣告

員警：「也是油，油，大麻膏。」

警方偵破全台最大埋包運毒集團，找來越南籍移工走私海運，夾在貨物來台。移工會先將毒品埋在山區，接著由嫌犯轉手分裝，再一步步埋進市區。

販毒集團用埋包方式製造斷點，等到顧客下單，就會把毒品埋在市區公園裡面，還會提供經緯度、座標記號，要顧客下單後自己到公園挖出來。

公園藏著毒品，一旁還有小孩玩鬧，光是台北大同塔城公園、士林海光公園、新北市三民公園都是警方尋獲地點，而其他雙北、桃竹苗山區、台中、彰化、高雄偏僻山地，也有販毒集團四處埋包。

員警：「警察，趴下，趴下，趴下。」

警方12波行動，逮到嫌犯16人，是竹聯幫天道盟黑幫聯手，查扣各類新興毒品超過5千包，市值超過1億元。而警方會掌握到，就是因為去年抓到毒品小蜜蜂持有古柯鹼，發現他全都是從土裡挖出來，你們埋毒挖挖挖，警方追毒抓抓抓。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

警拘提通緝犯 同夥持爆裂物逃屋頂對峙

幸災樂禍！男見友遭逮開視訊嘲笑也被抓持毒

轎車撞死騎士肇逃 駕駛酒駕又有毒品反應

