上億立方公尺土砂 恐形成新堰塞湖

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖雖已解除紅色警戒且狀況穩定，但溢流口1億立方公尺堆積坡面的土砂卻成潛在風險，未來邊坡一旦滑動可能再次阻塞河道生成新堰塞湖，林業及自然保育署不敢掉以輕心，除持續密切監測，若發現問題會立即通報災害預警。

馬太鞍溪堰塞湖自9月23日溢流潰決後，重創下游光復鄉市區，接著受鳳凰颱風豪雨影響，溪水暴漲挾帶泥砂淹沒萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里及中心埔地區，經縣府災後調用大量機具、人力清災，昨天搶通花45線恢復明利村交通動脈後，將開始清除家戶周邊廢棄物及淤泥，助災民早日恢復正常生活。

林保署花蓮分署昨天空拍監測馬太鞍溪堰塞湖現況，目前蓄水量33萬立方公尺，為溢流前的0.37％，目前維持常態警戒，11月13日新生成的3號堰塞湖蓄水量約15萬立方公尺且穩定溢流。

由於馬太鞍溪堰塞湖溢流口左岸還有約1億立方公尺土砂堆積坡面，未來恐因地震、豪雨造成邊坡滑動，再次阻塞河道形成新堰塞湖，成為潛在危機。

花蓮分署指出，堰塞湖溢流至今僅崩崖陡坡局部崩塌，邊坡無明顯整體滑動跡象，會持續密切監控，如有狀況會及時通知下游施工單位，並依相關程序通報災害預警。

另外，萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地區共約130公頃土地遭泥流淹沒，農作物受損率高達7成，縣內也有多處田區風災期間發生淹水，造成蕎麥、二期大豆出現根系裸露、植株泡水或倒伏等狀況，經縣府農業處初步統計全縣農損總金額約1.68億元。

農業處長陳淑雯指出，經爭取農業部公告農業全品項救助獲核定，全縣蕎麥、大豆，及鳳林鎮長橋段、中心埔段與萬榮鄉萬利段農業全品項均列入「鳳凰颱風農業天然災害現金救助及低利貸款」適用地區，符合救助資格農友即日起至28日至土地所在地公所辦理。