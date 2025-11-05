上億AI查毒系統超落漆！ 王世堅曝：誤判率99.989%

民進黨立委王世堅指出，關務署委託工研院打造的人工智慧輔助緝私系統，誤判率高達99.989％。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 就俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯興起，甚至深入國內各大校園，立法院財政委員會今（5日）召開會議期間，民進黨立委王世堅關切查緝狀況，並指出關務署斥資上億元打造的AI查緝系統， 判讀有疑似毒品的522萬件行李，真正藏有毒品的行李只有124件，誤判率竟高達99.989％。

王世堅質詢表示，關務把關上有相當的破口，而破口就是毒品，甚至是新類型的毒品，例如俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯，不但網路化銷售，還大量滲透到年輕一輩，根據教育部委託國建署所做的共同查建結果，全國55萬高中職生竟有高達6.5％有使用電子菸，並用到「喪屍煙彈」，國中生也有1萬7000多位，也就是國中、高生涉入「喪屍煙彈」合計約5萬2000多人。

王世堅指出，對於「喪屍煙彈」的查緝，關務署責無旁貸，而關務署在2021年建置人工智慧輔助緝私系統，花了1億多元，可是這個系統，但判讀的4256萬件行李中，顯示有疑似毒品的行李就多達522萬件，其中真正有毒品的只有124件，AI系統的判讀錯誤率高達99.989％。

「有這麼『烏龍』的系統嗎？這個系統現在還在用！」王世堅甚至質疑，今天引進AI系統當然很好，但引進的是什麼AI？會不會這個系統處理建置的官員有什麼官商勾結？有什麼方式可以改善？

關務署長彭英偉坦言，目前AI輔助判讀的系統誤判率比較高，高很多沒錯，他們是跟工研院合作。

彭英偉再說明，現在查毒的方式，AI不是針對毒品的種類直接去判斷是不是毒品，第一階段是用判斷藏匿的方式，讓AI學習過去藏匿的方式，所以目前的錯誤率會比較高，他們已經在改善當中。

王世堅提及，過去有緝毒犬、X光，在這些傳統系統都屢建大功。彭英偉回應，他們有44組緝毒犬，成效不錯，而 X光系統是用高風險去篩選可疑的貨物，若沒有密報，海關自行查獲的比例高達9成以上，一年會查到500件以上毒品，「喪屍煙彈」也是他們查緝的重點。

