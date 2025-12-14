上前總統阿扁節目聊台灣韌性！林佳龍：愉快
[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍今(14)日發文分享，日前受邀登上前總統陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》，暢談台灣外交現況與民主韌性，節目已正式上線。林佳龍形容，整場對談氣氛輕鬆愉快，也讓他回想起過去並肩打拚的許多珍貴時刻。
林佳龍指出，近年國際局勢快速變動，威權勢力相互結盟，讓台灣的外交環境依舊充滿挑戰，但台灣始終堅守民主與自由的核心價值，反而逐步在全球版圖中站上更清晰的位置。他強調，正因為價值一致，台灣得以與理念相近的國家攜手合作，在艱困環境中尋找更多突破的可能。他表示，外交部目前以總統賴清德提出的「價值外交」理念，以及打造「經濟日不落」的願景為基礎，積極推動「總合外交」，與邦交國及民主夥伴共同建構更穩固的國際合作網絡，為區域和平與繁榮持續努力。
節目中雙方聊到近期重要外交進展，包括副總統蕭美琴首度前往歐洲議會出席IPAC年會並發表演說；林佳龍本人則在歐洲推動「2025歐洲台灣文化年」，走訪捷克、奧地利與義大利，透過文化外交深化交流，前往波蘭出席華沙安全論壇發表演說。林佳龍也提及今年APEC已於南韓慶州落幕，明年將由中國主辦。針對中方要求台灣須遵守「一中原則」才能參與的說法，他指出，美國國務院已為台灣仗義執言，凸顯台灣在國際上所獲得的支持。林佳龍還感謝陳水扁在專訪中的鼓勵，表示從回顧歷史到擘畫未來，台灣仍在一代又一代人的努力下持續前行。
