上千人應試！首屆「植物診療師」國考及格率55% 今年5/12起受理報名

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

考試院今（15）日召開第14屆第53次會議，考選部進行專案報告，主題為「植物診療師考試首次辦理情形」。在前年8月公布《植物診療師法》後，考試院於去年4月訂定發布考試規則，並在去年8月16日至17日舉行首屆植物診療師考試。

考試院公布，今年植物診療師考試預定於5月12日至21日受理報名（圖／翻攝google maps）

考選部說明，植物診療師是第一線農民所需要的，必須受過嚴謹訓練、能於關鍵期迅速診斷問題並提出兼顧效益與安全的專業人員。依植物診療師法規定，領有植物診療師證書者，得執行植物有害生物鑑定報告、植物疫病蟲害之診斷書、防治意見書及相關植物健康證明文件之簽證業務。

考選部指出，植物診療師得辦理下列事項：

一、植物有害生物之診斷及鑑定。

二、植物特定有害生物之監測及調查。

三、植物有害生物綜合防治技術、藥劑與資材使用之指導及推廣。

四、植物生理障礙之診斷及治療。

五、其他法規規定由植物診療師辦理之業務。

考選部公布114年首次舉辦的植物診療師考試統數據，報考1,253人，到考1,159人，到考率92.50%；並於同年10月15日榜示，及格643人，及格率55.48%，這些專業人才可輔導農民精準用藥、安全生產，並為植物提供診斷治療服務。

考選部表示，今年植物診療師考試預定於5月12日至21日受理報名，8月15日至16日在臺北、臺中、高雄3考區舉行考試；另外，應屆畢業生也可以先報名，取得「附條件暫准應試」資格後，在考試前一日繳驗畢業證書，即可入場應試。

